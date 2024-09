Maggie Smith morreu na sexta-feira, dia 27 de setembro. A atriz, que tinha 89 anos, era conhecida pelos papéis que interpretou nas séries 'Harry Potter' e 'Downton Abbey'.

Desde o anúncio da notícia, confirmada pelos filhos da artista, Chris Larkin e Toby Stephens, através de um comunicado, vários famosos recorreram às redes sociais para prestar homenagem à atriz.

"De alguma forma, achei que ela ia viver para sempre. Descansa em paz Dama Maggie Smith", escreveu a autora J. K. Rowling, na plataforma X.

"Quando era mais nova, não tinha ideia da lenda que a Maggie era. Só quando me tornei adulta é que consegui perceber que tinha partilhado o ecrã com a verdadeira definição de grandeza", escreveu a atriz Emma Watson, nas histórias da sua conta de Instagram.

"A primeira vez que conheci a Maggie Smith, tinha nove anos e estávamos a passar texto para o David Copperfield, naquele que foi o meu primeiro emprego. Não sabia nada sobre ela, a não ser que os meus pais estavam estupefatos pelo facto de que íamos trabalhar juntos. A outra coisa que sabia era que ela era Dama, por isso a primeira coisa que lhe perguntei quando nos conhecemos foi 'Gostaria que lhe chamasse Dama?', ao que ela respondeu, a rir-se, 'Não sejas ridículo'", escreveu Daniel Radcliffe, que interpretou a personagem Harry Potter, num comunicado citado pelo Eonline.

"Quão sortuda sou por me ter sentado em lugares tranquilos com a Maggie e um copo de vinho. As suas histórias, o seu sentido de humor, e os seus conselhos carinhosos são tudo coisas que tornaram a minha vida mais doce", disse a atriz Sandra Bullock à People.

Também em Portugal, algumas celebridades reagiram à morte da atriz. "Minerva, Professora Mcgonagall, espero que continue a dar na cabeça a todos os que chegam atrasados. Todas as varinhas levantadas para si", escreveu Carolina Deslandes na sua conta de Instagram.

