Maggie Smith, que se tornou conhecida pelos papéis que interpretou nas séries 'Harry Potter' e 'Downton Abbey', morreu. Tinha 89 anos. A notícia foi confirmada pelos filhos da artista, Chris Larkin e Toby Stephens, através de um comunicado.

"Enquanto pessoa profundamente privada esteve com os amigos e a família no final. Deixa dois filhos e cinco netos que ficaram devastados com a perda de uma mãe e avó extraordinária", informam Larkins Stephens em comunicado.

"Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à equipa maravilhosa do Hospital Chelsea e Westminster pelo seu cuidado e generosidade sem medida nos seus últimos dias", revelam ainda.

"Agradecemos a todos pelas mensagens de apoio e pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento", completam.

Maggie, é ainda referido, morreu no hospital rodeada pelos seus entes queridos. Até ao momento, não foram reveladas as causas da morte.

Uma lenda do teatro

Maggie Smith, que morreu num hospital em Londres, era "uma lenda" do teatro e do cinema britânicos, como escreve a BBC, lembrando que a atriz recebeu oito prémios BAFTA e dois Óscares pelos filmes "Quando a primavera acaba" (1970) e "Um apartamento na Califórnia" (1979).

Conhecida pelos papéis de comédia, "com um especial talento para a comédia mais ácida", frisou o jornal The Guardian, Maggie Smith entrou na representação pelo teatro, e nos anos 1960 integrou a companhia do National Theatre a convite de Laurence Olivier, com quem contracenou.

No cinema, em 1987 esteve nomeada para os Óscares com 'Quarto com vista sobre a cidade', de James Ivory, e contracenou com Cher e Judi Dench em 'Chá com Mussolini' (1999), de Franco Zeffirelli.

Nos anos mais recentes, Maggie Smith chegou aos mais novos enquanto Minerva McGonagall, uma das professoras da escola de magia de Hogwarts, nos filmes feitos entre 2001 e 2011, a partir da série 'Harry Potter', de J. K. Rowling.

Num dos últimos papéis enquanto protagonista, Maggie Smith interpretou 'A senhora da furgoneta', em 2016, de Nicholas Hytner.

Maggie Smith, que em 1990 foi agraciada com o título de Dama da coroa britânica, faria 90 anos em dezembro.

