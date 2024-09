Foi revelada a causa da morte de Shifty Shellshock, vocalista dos Crazy Town.

O artista - cujo nome verdadeiro era Seth Binzer - morreu na sequência do consumo de fentanil (forte analgésico), cocaína e metanfetamina, confirma a autópsia.

A morte, que aconteceu a 24 de junho, foi considerada acidental. O músico tinha 49 anos.

Ao longo da sua carreira, Binzer sempre foi aberto em relação aos seus problemas com o vício nas drogas. O artista apareceu no programa da VH1 'Celebrity Rehab' e no spin-off de 'Sober House' nos anos 2000, nos quais falou da adição em cocaína e nas tentativas de reabilitação.

Em 2012 foi detido e condenado a três anos de pena suspensa por posse de cocaína, segundo o TMZ.

Ainda numa série de partilhas que fez em abril deste ano, pouco antes da sua morte, o cantor notou que estava "vivo e e sóbrio".

