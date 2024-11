De acordo com a Associative Press, Sean 'Diddy' Combs tem tentado contactar possíveis testemunhas e influenciar a opinião pública através da prisão. O seu objetivo? Influenciar o grupo de jurados que venha a participar no seu julgamento por crimes de tráfico e abuso sexual.

Estas acusações foram feitas no tribunal federal de Manhattan na sexta-feira, 15 de novembro. O mesmo tribunal já tinha negado a mais recente proposta de fiança, de 50 milhões de dólares, ao magnata da música.

De acordo com a mesma fonte, foram 'apanhadas' gravações de telefonemas feitos por Diddy na prisão nas quais se pode ouvir o rapper a pedir a familiares para contactarem as alegadas vítimas, mas também testemunhas. Além disso, incitou os familiares a criar "narrativas" para influenciar o futuro júri e tentou facilitar estratégias de marketing para influenciar a opinião pública.

"O réu demonstrou repetidamente, mesmo sob custódia, que ele desrespeita as regras de forma flagrante e repetida para impactar indevidamente o resultado do seu caso. O réu demonstrou, por outras palavras, que não se pode confiar que ele cumpra as regras ou condições", escreveram os promotores.

Os mesmos afirmaram que era possível inferir, a partir do seu comportamento, que Sean 'Diddy' Combs quer chantagear as vítimas e as testemunhas para que fiquem em silêncio ou forneçam depoimentos úteis à sua defesa.

