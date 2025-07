No que diz respeito aos looks que escolhe para marcar presença nos compromissos oficiais, a rainha Letizia de Espanha opta por coordenados clássicos com um nível de risco bastante calculado.

Por isso, não deixa de surpreender a escolha que a mulher do rei Felipe VI fez em termos de visual para um encontro com António Guterres, secretário-geral das Nações Unidos e outras autoridades internacionais no passado domingo, dia 29 de junho.

Para a ocasião, a monarca recuperou um vestido de Carolina Herrera - uma das suas criadoras de eleição - que já tinha guardado no armário.

Trata-se de um modelo de comprimento 'midi', de manga à cava e decote que deixava a zona do peito em evidência. O vestido azul em seda deu nas vistas pelas suas aplicações de flores em tons de dourado.

A nível de acessórios, a soberana apostou nuns sapatos de verniz dourados e uma clutch que combinava na perfeição com o visual. Segundo a revista Hola!, Letizia já tinha usado uma vez o vestido em 2019, num jantar de gala em honra ao presidente e primeira-dama da Argentina.

Vestido usado pela rainha Letizia para a a Quarta Conferência Internacional sobre Financiamento para o Desenvolvimento, FFD4, que aconteceu em Sevilha, Espanha© Getty Images

Rainha Letizia mantém o azul, mas num estilo menos formal

Esta quarta-feira, dia 2 de julho, a rainha espanhola voltou a chamar a atenção com mais um modelo em azul que usou numa audiência no Palácio de Zarzuela, em Madrid a propósito da receção do Projeto Homem da Fundação Microfinanças BBVA e da Sociedade Espanhola de Pneumologia e Cirurgia Torácica (SEPAR).

Trata-se de um vestido (que também já fazia parte do seu armário) de Adolfo Domínguez, que evidenciava a cintura de 'vespa' da soberana através do seu efeito 'franzido' naquela zona. Apesar das temperaturas de mais de 30ºC que se fazem sentir em Madrid, Letizia não se inibiu em usar o modelo de manga comprida.

O vestido, destaca a revista Hola!, foi estreado por Letizia a 25 de junho de 2024 na reunião da Fundação FAD Juventude no Centro de Produção de Conteúdos da Netflix de Madrid. Feito 100% de algodão, custava 269 euros, mas com os saldos passou para os 159 euros.

O coordenado ficou completou com umas sandálias de salto reduzido - uma constante nos visuais da monarca nos últimos tempos - em tons de nude e da marca Magrit.

Vestido usado pela rainha Letizia esta quarta-feira, 2 de julho, numa audiência no Palácio de Zarzuela, em Madrid© Getty Images