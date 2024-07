O que é a criopreservação de óvulos e em que casos deve ser equacionada?

A criopreservação de óvulos é uma técnica que permite preservar o potencial de fertilidade de uma mulher e que pode permitir a obtenção de uma gravidez num momento posterior, com óvulos mais jovens. Está indicada para todas as mulheres que, por alguma razão, médica ou social, são forçadas a adiar o seu projeto de maternidade para mais tarde.

Como é que decorre o processo de criopreservação de óvulos?

As mulheres são sujeitas a um processo de estimulação ovárica que dura cerca de 12 dias, durante o qual é administrada medicação injetável, por via subcutânea. Quando os folículos ováricos ficam suficientemente desenvolvidos, é desencadeada a ovulação e realizada a punção folicular, que consiste na aspiração dos óvulos diretamente a partir dos ovários. Esses óvulos são processados em laboratório, sendo de seguida vitrificados (técnica de congelação ultra-rápida) a -196ºC.

É um processo doloroso ou existem riscos associados?

A congelação de óvulos não é considerada um processo doloroso. As injeções de medicamentos estimuladores da ovulação podem causar desconforto pélvico temporário, inchaço e alterações de humor. É possível que a punção folicular cause igualmente um breve desconforto pós-procedimento, incluindo ligeiras cólicas ou pressão pélvica. A recuperação demora normalmente um a dois dias e pode ser gerida com analgésicos ligeiros. Os efeitos secundários graves, como a síndrome de hiperestimulação ovárica, são considerados muito raros e, com os protocolos mais recentes, ocorrem em menos de 1% dos casos.

Qual é a idade ideal para uma mulher criopreservar os seus óvulos?

Quanto mais cedo melhor, sendo que, no caso das mulheres que congelam os óvulos antes dos 35 anos, as probabilidades de gravidez com os óvulos criopreservados são mais elevadas do que as das que só o fazem depois dessa idade.

Depois de colhidos, quanto tempo é que os óvulos podem estar criopreservados?

Do ponto de vista técnico, não se conhece propriamente um limite superior para o período de criopreservação dos óvulos. Em termos legais, os óvulos são congelados por períodos de 5 anos, renováveis por igual período.

Quais são as principais razões pelas quais as mulheres optam por congelar os seus óvulos?

As principais razões são de ordem social – isto é, a maioria destes tratamentos são feitos a mulheres que têm um desejo de virem a ser mães no futuro, mas que, por razões relacionadas com a vida pessoal (não encontraram ainda o parceiro ideal), a vida profissional ou a pressão financeira (capacidade de sustentar economicamente uma família, elevados preços da habitação, etc.), ainda não puderam concretizar esse desejo.

De que modo é que a criopreservação pode ajudar as mulheres a terem mais controlo sobre a escolha de quando ser mãe?

A criopreservação de óvulos dá mais uma opção às mulheres que optam por fazê-la. Não é uma garantia de gravidez, é apenas mais uma opção que se coloca – sendo que o que faz sentido é que as mulheres tentem engravidar o mais cedo possível e de forma natural. Os óvulos criopreservados só devem ser usados se não for possível a gravidez espontânea com os próprios óvulos da mulher.

De que modo é que a criopreservação pode ajudar as mulheres que estão a enfrentar tratamentos médicos que afetam a fertilidade, como a quimioterapia?

A criopreservação de óvulos pode ser a única solução para mulheres que vão passar por tratamentos que poderão causar esterilidade. Infelizmente, nem sempre é possível de fazer, devido a fatores relacionados com a natureza da própria doença de base. Esta é uma questão complexa, sobre a qual todas as mulheres que estejam a passar por estas situações devem ser devidamente aconselhadas.