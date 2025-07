No coração de Vilamoura, entre a serenidade de um lago privado e a Praia da Falésia, o Domes Lake Algarve – Autograph Collection dá as boas-vindas ao verão com uma programação pensada para famílias.

O resort, rodeado por uma paisagem natural, é um convite a dias de bem-estar e sabores que cruzam o Mediterrâneo com a tradição algarvia. Com três piscinas — incluindo a sua emblemática piscina de areia natural —, duas exteriores e uma interior, o espaço oferece tanto sossego como diversão em família.

Para quem gosta de manter o corpo (e a curiosidade) em movimento, há muito para explorar. As terças-feiras são dedicadas à observação de aves, enquanto os passeios de canoa no lago estão disponíveis em formato de aula ou aluguer livre. Às quintas e sextas, a praça central transforma-se num mercado de verão, onde o artesanato e os produtos regionais ganham destaque.

Crianças no centro da aventura e sabores que sabem a verão

Os mais pequenos não foram esquecidos. Todas as sextas-feiras, das 17h00 às 19h00, o Mini Golf assume o protagonismo, com o apoio de um professor que orienta sessões de 30 minutos para crianças entre os 5 e os 12 anos. Durante a semana, há ainda aulas de ténis, sessões de bem-estar, treinos de "super-heróis" e um Kids Club noturno (das 19h00 às 22h00) com temáticas diferentes. E porque o céu do Algarve é generoso, duas vezes por mês os jardins do resort acolhem sessões de observação da lua, ideais para toda a família.

A oferta gastronómica é variada e pensada para acompanhar o ritmo descontraído dos dias quentes. No Gustatio, os buffets internacionais ajustam-se a todos os gostos, com churrascos ao ar livre às quintas-feiras. O Topos — templo da cozinha neo-grega com um toque português — funciona de quarta a domingo, com reserva obrigatória.

Para quem gosta de explorar sabores mais exóticos, o Blend Nikkei, junto ao lago, propõe uma fusão entre as cozinhas japonesa e peruana, disponível entre sexta e terça-feira. Já o Estrella Pool Bar, junto à piscina de areia, aposta num brunch com alma portuguesa, perfeito para um almoço sem pressas.

À beira-mar, o ÀCosta by Olivier Algarve abre as portas ao sabor do Atlântico. Entre as 12h00 e as 17h00 e das 19h00 às 22h00 (desde 11 de julho), o restaurante convida a desfrutar do melhor peixe e marisco da região, com a assinatura do chef Olivier.