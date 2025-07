Luíza Abreu recordou no 'Big Brother Verão' ter sido processada pelo pai por difamação, causa que acabou por ganhar. O tema motivou um debate sobre processos e levou Catarina Miranda a desvendar que está neste momento envolvida em dois processos.

"Eu por acaso também tenho dois processos. Tenho um que meti, que estou a pedir mais de 100 mil [euros], mas isto já foi quando eu tinha a minha empresa aberta", começou por referir a antiga concorrente de 'Big Brother 2024', que antes de entrar no reality show da TVI era chefe de cozinha em cruzeiros.

Quanto à empresa e à empresa à qual se referia, Catarina Miranda não deu mais pormenores.

Já a respeito do segundo processo ao qual se referia, a antiga comentadora e repórter da CMTV explicou que neste é arguida e que o mesmo foi alegadamente colocado por um órgão de comunicação social.

"E tenho outro [processo] que me puseram a mim porque não gostaram de ouvir o que eu disse, mas é um órgão de comunicação social - não é ninguém [uma pessoa]", contou, referindo-se ao que tudo indica à revista TV7 Dias.

A revista terá decidido avançar com o processo depois de Catarina Miranda ter dito em direto no programa 'Manhãs CM', da CMTV, que "90% da revista são mentiras e republicadas".

"Todos dizem, todas as figuras públicas dizem [coisas semelhantes], mas como eu disse e tenho mais impacto quiseram processar-me. Supostamente meteram [um processo], em casa ainda não tenho lá nenhuma carta, por isso, se ate lá desistiram fizeram bem", referiu Miranda ao comentar o tema no 'Big Brother Verão'.

Após as suas polémicas declarações, a participante o 'BB' acabou por pedir desculpa à revista em questão, de forma a tentar evitar o processo.

"Na semana passada, em relação à TV 7 Dias e às declarações que aqui proferi, em que disse que 90% do que eles escreviam era mentira, vou aqui retratar-me, porque realmente foi um tema do qual eu não gostei, que não era verdade, e eu estava a referir-me àquele tema em específico, jamais à publicação", disse no mesmo programa, onde tinha o papel de comentadora do social.

"Se alguém se sentiu atacado na redação, na direção da TV 7 Dias, vai já daqui o meu pedido de desculpas, não era de todo minha intenção denegrir algum jornalista ou coisa que se pareça", rematou.

Catarina Miranda deu ainda a entender que também para sair da TVI precisou de "meter um advogado", uma vez que tinha contrato com o canal. Normalmente, os ex-participantes de reality shows ficam obrigados a cumprir um contrato de exclusividade de dois anos que os impede de abraçarem projetos em canais da concorrência.

Por seu turno, Bruno de Carvalho também deu a entender que terá processado elementos da crónica social da CMTV. "Eu meti as pessoas [em tribunal] e depois meti-os a eles [CMTV] solidários", disse o antigo presidente do Sporting Clube de Portugal, sem revelar mais detalhes.

