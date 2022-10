A consulta de nutrição clínica é o local preferencial para uma reeducação alimentar que ajudará numa melhor qualidade de vida, reduzindo o risco de desenvolver doenças metabólicas, como é o caso da diabetes, hipertensão arterial e doenças cardiovasculares.

Para quem deseja manter uma dieta funcional, as receitas devem ter em conta ingredientes naturais e de baixo valor calórico, mantendo sempre o aspecto e texturas dos alimentos.

É possível tornar-se mais saudável, fazendo algumas adaptações aos hábitos alimentares familiares, mantendo o prazer pela comida. Vejamos, então, alguns exemplos:

Chocolate em pó, para colocar no leite, por farinha de alfarroba

O chocolate em pó é enriquecido em açúcar, ao contrário da farinha de alfarroba, que além de ser um fruto seco natural, é enriquecida em antioxidantes, principalmente polifenóis, e pode ser utilizado como alternativa ao cacau em pó ou chocolate, já que possui um sabor semelhante. Além disso, a alfarroba possui poucas calorias e é uma excelente fonte de fibras e vitaminas do complexo B, cálcio e magnésio.

Leguminosas enlatadas pelas congeladas

Os produtos enlatados, geralmente, têm na sua constituição açúcar e/ou sal de forma a garantir um bom estado de conservação do produto, ao contrário das leguminosas ultracongeladas.

Alimentos fritos por assados no forno

Ao contrário do que se pensa, praticamente todos os alimentos que se fritam, podem ser confeccionados no forno, mantendo a sua textura e sabor. De forma a manter a mesma coloração de “frito”, um pouco antes de terminar a cozedura, utilize azeite em spray para vaporizar, de forma a gratinar e criar uma pequena coloração.

Sal pela salicornia

A salicórnia é uma planta de folhas verdes, em forma de escama, que vive junto à água salgada, mas que não absorve o seu sal. É rica em Vitaminas e Sais Minerais, e uma ótima aliada na prevenção da hipertensão arterial, uma vez que não contém sal, mas mantém o seu paladar, na confecção dos alimentos.

Cereais de pequeno almoço, pelos flocos de aveia

Os cereais de pequeno almoço, mesmo os integrais, geralmente contêm uma grande subcarga de açúcar ou adoçante. A aveia é um cereal nutritivo que possui fibras, minerais e vitaminas, pelo que o seu consumo regular reduz o risco de doenças cardiovasculares e previne a prisão de ventre.

Manteiga pela manteiga de amendoim

A manteiga, sendo de origem animal (produzida a partir da gordura do leite) é um alimento rico em gorduras saturadas e colesterol. A manteiga de amendoim é um produto alimentar preparado a partir da moagem do amendoim torrado seco, que resulta num creme de barrar natural. Contudo, a pasta deve ser preparada em casa, uma vez que as existentes no mercado, contêm sal, açúcar e gorduras hidrogenadas. Constitui um bom substituto, uma vez que é uma boa fonte de vitaminas, minerais, fitoquímicos com propriedades antioxidantes e as gorduras presentes, são essencialmente, gorduras insaturadas (mono e poliinsaturadas), que ajudam na redução do LDL (lipoproteína de baixa densidade), conhecido como “mau” colesterol

Molho de tomate enlatado por caseiro

Como na maioria dos produtos enlatados, o molho de tomate contém conservantes, sal e açúcar na sua composição. A preparação caseira traz largos benefícios nutricionais, entre eles, uma maior disponibilidade de antioxidantes, como é o caso do licopeno. Existem bastantes receitas fáceis e nutritivas, que depois de preparadas podem ser congeladas de forma a utilizar mais tarde.

Maionese por pasta de abacate

O abacate, quando esmagado, consegue ter uma textura cremosa, semelhante à maionese, mas ao contrário desta que é rica em gordura saturada, o fruto é fonte de ómega 3, uma gordura saudável que ajuda a prevenir o risco cardiovascular

Pastilhas elásticas pela lavagem dos dentes ou elixir

Se gosta de sentir o fresco na boca, no final da refeição, substitua as pastilhas elásticas que contêm açúcar ou adoçante, pela lavagem dos dentes com um dentífrico de mentol ou bochechar com elixir. Para além de manterem a frescura na boca, contribuem para a melhoria da higiene oral.

Aconselhe-se junto de um nutricionista para rever a sua dieta alimentar e juntos encontrarem soluções ajustáveis à sua rotina e que beneficiem a sua qualidade de vida. Lembre-se que pequenas trocas alimentares podem trazer grandes ganhos em saúde.

Um artigo de Rita Talhas, nutricionista na Unidade da Obesidade do Hospital CUF Descobertas.