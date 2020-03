É importante ter em conta que a oferta alimentar que nos chega através das vastas prateleiras das superfícies comerciais, é, na maioria das vezes, pobre em nutrientes e vitaminas, com alimentos, cujos princípios nutricionais, não são recomendados como é o caso dos alimentos processados, pré-cozinhados ou refinados. Os doces e enchidos são exemplo disso, onde o teor de sal ou de gorduras saturadas é bastante superior quando comparado com alimentos frescos.

Na hora de encher o carrinho, ainda há algumas dúvidas sobre o que devemos ou não trazer para potenciar a nossa saúde e bem-estar.

O que têm de especial os superalimentos?

Caracterizados pela presença de princípios nutritivos, como vitaminas, minerais, fibras, antioxidantes e fitonutrientes, os superalimentos vêm diretamente da natureza e não passam pelos ditos processos industriais, onde os seus princípios ativos são perdidos.

Vários estudos afirmam que, por exemplo, os pigmentos nas frutas e vegetais não só dão cor, como também contêm muitos dos compostos que atuam como antioxidantes, desintoxicantes, fortalecem o sistema imunológico e ajudam na prevenção de certas doenças como o cancro, além da forte contribuição de vitaminas e minerais.

Como conseguimos tirar partido destes alimentos?

O tipo de cozedura de um alimento é um dos fatores mais importantes a reter quando queremos tirar o maior partido nutricional, vitamínico e mineral dele. As altas temperaturas tendem a levar a uma perda de nutrientes maior do que ingestão dos alimentos crus, como é o exemplo da vitamina C que é perdida quando cozinhada ou oxidada se não for ingerida num curto espaço de tempo – o sumo de laranja deve ser consumido logo após as laranjas terem sido espremidas, caso contrário, perde a sua importância vitamínica.

Por isso, recomendo sempre a cozedura a vapor que além de mais saudável - pois preserva a maioria dos nutrientes - é mais rica em sabor. Cozinhar a vapor é uma alternativa mais económica e ecológica porque utilizamos menos quantidade de água e energia do que a necessária na cozedura tradicional.

Os superalimentos curam?

A ingestão dos alimentos certos são muito importantes na prevenção e controlo da nossa saúde e bem-estar e no fortalecimento dos nossos sistemas (imunológico, respiratório, circulatório, cardiovascular ou digestivo) para um correto funcionamento.

Os superalimentos não curam doenças, mas têm um forte papel na prevenção das mesmas.