Liliana Oliveira, participante do programa da SIC, 'Casados à Primeira Vista' - Segundas Núpcias', deu uma entrevista a Júlia Pinheiro onde revelou que é vítima de comentários de ódio devido às tatuagens que tem espalhadas pelo corpo.

Liliana Oliveira regressou ao programa 'Casados à Primeira Vista' mas desta vez no formato 'Segundas Núpcias', onde ex-concorrentes têm a oportunidade de tentar encontrar novamente o amor. Em entrevista a Júlia Pinheiro, a participante falou da experiência que está a viver mas também do preconceito que sofre nas redes sociais. É que Liliana tem várias tatuagens espalhadas pelo corpo e há quem não aprove a sua escolha. "Curiosamente, nesta edição, o ataque é outro. É sobre uma coisa absurda, é porque me tatuei toda, este é o ataque de hoje em dia. O corpo é meu, faço dele o que eu quiser. Ninguém tem nada a ver com isso. Pela prestação toda a gente dá os parabéns, toda a gente elogia e me dizem que mudei. Mas o ataque que vem de mulheres é sobre tatuagens. Tenho metade das costas tatuadas. [...] Todas as minhas tatuagens têm um significado. Ou são momentos da minha vida, dos meus filhos, do meu pai que já partiu. As pessoas têm ainda preconceito sobre este tema, o que é descabido. São só pessoas que estão frustradas com a vida e que, se calhar, até gostariam de fazer e não tem coragem", confessou.

A primeira experiência de Liliana Oliveira em 'Casados à Primeira Vista'

Foi em 2019, na segunda edição do programa apresentado por Diana Chaves, que Liliana Oliveira e Pedro Pé Curto casaram num cenário paradisíaco. No altar a conexão foi imediata e os dois até chegaram a trocar um beijinho no altar. Mas rapidamente a relação se complicou e acabaram mesmo por sair numa cerimónia de compromisso. Nessa altura, Liliana confessa que recebia muitos comentários de ódio, tanto nas redes sociais como pessoalmente, o que tornou essa fase muito complicada para si.

"Em 2019 foi muito complicado. Tive um ano e meio muito complexo, com ataques constantes nas redes sociais, ódio, foi muito mau. Mesmo agora ao entrar para esta experiência associavam sempre a minha imagem ao Pedro e não foi fácil. O ataque era gratuito e era muito mau. Cara a cara. Eu ia ao centro comercial e diziam 'olha, já anda com outro'", confessou.

A secretária clínica na área da saúde contou ainda a Júlia Pinheiro o que, na sua perceção, atrapalhou o relacionamento com Pedro Pé-Curto.

"O Pedro é uma excelente pessoa, tem um bom coração e é um bom homem mas não somos compatíveis. O Pedro tem características e comportamentos que não são compatíveis comigo. E isso condicionou a experiência, havia situações que ele fazia... não lhe dei abertura e não lhe dei espaço", confessou no programa 'Júlia'.

