Rute Ahchak, concorrente do 'Casados à Primeira Vista', esteve à conversa com Júlia Pinheiro, uma entrevista previamente gravada e que passou na emissão desta terça-feira, 24 de junho, no programa da SIC.

Casada com João, esta relação foi marcada por altos e baixos. A cabeleireira de Setúbal assumiu à apresentadora da SIC que o comportamento do marido não a agradou.

"Eu acredito no amor e continuo a acreditar. Não está a ser fácil, o meu objectivo neste momento não é o mesmo do que quando entrei. O meu objectivo neste momento é criar laços, amizade, para perceber se vai haver amor ou não", referiu Rute.

A concorrente foi direta a um dos problemas do casal que é a diferença com que encaram o início de uma relação. Por um lado, Rute gosta de começar por fomentar uma amizade mas confessa que João é mais apressado, dizendo mesmo que sentiu "pressão".

"Em termos de relação com o meu companheiro não está a ser fácil. Desde o início o João entrou com um objectivo. [...] Querer o casamento, solidificar o casamento, nada contra mas temos que nos conhecer. Ele queria ação, consumar. Foi o próprio a dizer que não veio para o programa criar amizades. Eu tenho que conhercer primeiro a pessoa, criar laços, perceber a essência da pessoa para depois perceber se é compatível.

"Eu não lido bem com manipulação nem com pressão, não consigo. Ele fez pressão na situação, queria as coisas para ontem e eu gosto de ter os pés bem assentes na terra. Sempre fui assim com as minhas relações", revelou Rute.

Veja aqui o excerto da entrevista.

A cabeleireira recordou ainda o dia do casamento com João e contou o que não a agradou.

"Eu entrei muito feliz. O João não é um homem feio, é um homem com charme. Não fiquei desiludida com o que vi no altar. [...] Houve uma coisa que me desagradou bastante no casamento mas nunca mostrei [...] foi quando nos sentámos e eu disse que estávamos tão afastados porque estávamos sozinhos numa mesa. Ele disse que tinha sido ele a propor à produção, que nos queria mais isolados para me conhecer e isso não me agradou [...]

Para as coisas ficarem mais leves era preciso estarmos juntos das pessoas que conhecemos para não haver desconforto. Senti-me um bocadinho desconfortável, percebi logo ali uma manipulaçãozinha", assumiu Rute.

Mas houve ainda outra questão que a desagradou nesse dia. "Durante a cerimónia ele esteve o tempo todo a olhar para mim com um olhar obcecado, deixou-me desconfortável", confessou Rute. Veja aqui o momento.

Ao contrário do que Rute manifestou agora na entrevista a Júlia Pinheiro, o dia do casamento tinha sido pautado por momentos de diversão. Os dois chegaram a dançar kizomba, atividade que ambos apreciam, e tudo parecia estar a correr de preceito.