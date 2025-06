João Oliveira, um dos participantes da atual edição do programa 'Casados à Primeira Vista', partilhou a sua emocionante história de vida numa entrevista a Júlia Pinheiro, que foi transmitida esta quinta-feira, dia 26 de junho.

A mãe que o adotou... Após ajudá-lo a nascer

Uma das heroínas de João Oliveira é a mãe. Esta adotou-o a ele e ao irmão gémeo logo após o seu nascimento. Adotou igualmente mais um rapaz e uma rapariga, filhos de mães diferentes. Criou os quatro sozinha.

"A minha mãe biológica era uma 'mulher da vida', morreu com SIDA e tudo isso. Tinha as crianças no hospital e depois dizia que ia buscar à tarde e não aparecia. Eu e o meu irmão gémeo - mais os meus outros dois irmãos - foi aquele caso em que nos saiu o Euromilhões logo quando nascemos. A minha mãe estava ali e disse: 'estes são para mim'", recorda.

João Oliveira notou que a mãe adotiva fez questão de os aproximar ao máximo da mãe biológica: "Ela tinha sempre o cuidado de nos 'obrigar' a darmo-nos bem com as nossas mães biológicas. Desde o início que contou-nos sempre a história".

O entrevistado notou, inclusive, que quando a progenitora morreu, a mãe obrigou-os a ir ao funeral da mesma. "Fomos sempre muito bem resolvidos com isso", realçou, garantindo que mesmo na escola quando era alvo de comentários negativos por parte dos colegas não se deixava afetar.

Este fez ainda uma revelação surpreendente: "Sei de um irmão meu, sei com quem está, está com uma médica em Évora e ele não sabe que é adotado, por exemplo. Não posso ir ter com ele, porque se ele não sabe que é adotado, temos de respeitar".

O casamento com Rute e os rumores com Marta Sá

Foi ao lado de Rute que João Oliveira viveu a experiência do 'Casados à Primeira Vista'. Na opinião de João, o relacionamento teria tomado um outro caminho se tivesse acontecido fora do ecrã. "A Rute é que tentou colocar ali uma imagem que na minha opinião ela nem é assim fora do programa", defendeu.

"Ela tentou criar uma capa de proteção, no bom sentido", fez saber, afirmando que esta o afastou ao longo da experiência.

"Sempre disse que gosto de mulheres com atitude. Gosto de pessoas coerentes, que falem sem ser quase a agredir e a Rute nota-se que melhorou bastante, mas achava que era muito agressiva na sua comunicação", considerou.

"Na minha opinião tudo se pode dizer, há é formas de dizer. Digo tudo o que quero e a inteligência emocional tenho a trabalhar. Já fui com a Rute - ou pior - mas tive de trabalhar para conquistar as pessoas e não as afastar. Tentei fazer tudo para chegar ao objetivo e ela foi afastando", completou.

Os rumores de um interesse em Marta Sá

Estaria João interessado em Marta Sá? Segundo o próprio, tudo não passava de uma boa amizade.

"A Marta Sá tem personalidade, é uma mulher inteligente, fala de forma assertiva, não vou dizer que não gosto do perfil da Marta, mas estando no programa nunca olhei para ela com o intuito de nada", garantiu.

O mesmo afirmou que quando a convidou para sair num fim de semana fez apenas para que esta não ficasse sozinha, garantindo que foi tudo com o "maior respeito".