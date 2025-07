A vida de José Castelo Branco parece estar a mudar aos poucos. A viver em Nova Iorque há uns meses, o socialite conseguiu recuperar a casa onde vivia com Betty Grafstein e agora as malas com as suas roupas, que tanto referiu que estavam desaparecidas.

No Instagram, José Castelo Branco partilhou um vídeo a desfazer as malas, mostrando o interior das mesmas e onde podemos ver as peças.

"Depois de todo este tempo consegui ver (quase) todas as minhas malas. Algumas eu nunca consegui ver até hoje. Obrigada por estarem comigo nesta jornada, com muito amor! Deus abençoe todas as boas almas", escreveu o socialite na legenda da partilha.

"O meu blazer do Saint Laurent, que bom. O meu casaco de plumas, o meu casaco de penas", diz José ao tirar os itens para fora da mala.

Nos comentários da publicação as palavras são de apoio. "Tudo vai voltar ao seu lugar"; "Fico feliz por si, fizeram uma cabala contra si, desejo-lhe tudo de bom"; "Foco, força e fé" e ainda "Que ótima notícia", são alguns dos desejos dos fãs do socialite.

O paradeiro das malas do socialite era um mistério, embora no programa V+ Fama, de 22 de abirl, tenha sido referido que estas estariam "num armazém em Paço de Arcos", segundo Adriano Silva Martins.