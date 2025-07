Há uma nova polémica a envolver Betty Grafstein e José Castelo Branco. Nas últimas horas começou a circular publicamente um vídeo no qual a antiga joalheira, de 96 anos, faz novas acusações ao ex-marido e à amiga Marluce.

"Gostava mesmo de saber porque é que a minha amiga Marluce fez uma declaração a usar todas as minhas joias, ou algumas delas, e queria saber onde estão a maioria das minhas joias. Onde é que elas estão?", afirma Betty nas imagens, deixando no ar que as referidas joias lhe teriam sido roubadas.

Marluce, ex-mulher Carlos Cruz, era amiga próxima de Betty e José Castelo Branco. A amizade com o socialite, de 62 anos, manteve-se, sendo Marluce a pessoa que acolheu Castelo Branco em sua casa depois de este ter ficado sem morada de residência ao ser acusado de violência doméstica pela companheira de longa data.

Marluce "vai processar" Betty Grafstein

A nova polémica que envolve Betty Grafstein e José Castelo Branco foi tema de conversa na rubrica 'Conversas de Café', do 'Dois às 10', na qual Cláudio Ramos revelou novas informações sobre o caso.

"A Marluce já disse que as joias que usa foram compradas à Betty e ao Castelo Branco. Compradas. E que vai processar a Betty porque o que a Betty está a insinuar é que ela a roubou", disse o apresentador do programa matutino.

Cláudio Ramos referiu ainda que as imagens públicas nas quais Marluce aparece com as referidas joias foram captadas no 'Diário do Big Brother Verão' - no qual marcou presença devido à participação da filha, Marta Cruz, no reality show.

Luísa Castel-Branco realçou que Betty, apesar da idade avançada, "é perfeitamente coerente e defende-se com todo o sentido" nos últimos vídeos seus que têm aparecido publicamente e lembrou ainda que, não existindo recibo da venda das joias, será difícil Marluce provar que as comprou.

Por seu turno, Cláudio Ramos referiu que Betty apenas terá visto as imagens de Marluce com as joias porque alguém lhe as terá enviado e mostrou-se cético em acreditar que tenha partido da antiga joalheira a ideia de gravar o referido vídeo.

"Não estou a ver a Marluce usar publicamente joias não sendo dela", disse ainda Gonçalo Quinaz, que em tempos teve um romance com Marta Cruz.

Betty quebra recentemente o silêncio: "Deu-me tantos murros"

Ainda antes deste vídeo no qual se refere a Marluce e às suas joias, Betty apareceu publicamente para quebrar o silêncio relativamente às acusações de violência doméstica contra o ainda marido.

"Isto é um pequeno comunicado para o José Castelo Branco, que diz que não estou muito bem, que estou incoerente, que ninguém me vem ver, que estou completamente fora de mim, o que não é verdade…", disse num vídeo divulgado por David Motta, amigo próximo do casal.

"Não sei porque é que fiquei tanto tempo com o José. Eu deu-me tantos murros na cabeça que fui uma idiota por ficar com ele. Acho que tive medo… Fui uma tola, não fui esperta. Fui apanhada numa armadilha, infelizmente", referiu ainda nas imagens, nas quais segurava um jornal atual para provar a atualidade do seu depoimento.

José Castelo Branco, recorde-se, foi acusado de violência doméstica pelo Ministério Público em novembro de 2024. O famoso socialite, que nega reiteradamente as acusações de Betty Grafstein, encontra-se atualmente a aguardar julgamento.

Leia Também: Betty quebra silêncio sobre José Castelo Branco: "Deu-me tantos murros"