Alexandre Guerreiro, advogado de Betty Grafstein, usou a sua página oficial de Instagram para tornar público um vídeo através do qual faz fortíssimas declarações a respeito de José Castelo Branco e das acusações de violência doméstica que recaem sobre o socialite.

"Decidi gravar este vídeo hoje porque tenho assistido a algumas declarações que, no meu entendimento, são verdadeiramente chocantes, que colocam em causa não só a dignidade da senhora Betty Grafstein, mas também as vítimas de violência doméstica como um todo", começou por afirmar.

"Esta semana foi-me chegado ao conhecimento um conjunto de intenções em que se sugere, indiretamente, que o vídeo que a senhora Betty Grafstein gravou, a 20 de junho de 2025, terá sido manipulado através de inteligência artificial. Houve ainda quem sugerisse que esse vídeo foi editado para parecer que a senhora Betty estava com uma atitude e um ritmo que não deveria ter, segundo essas pessoas, e assisti ainda a um comentário em tom de sarcasmo em que até se chega a questionar qual o milagre para falar daquela forma", apontou, referindo-se a comentário feitos em programas do social.

O vídeo acima referido foi divulgado recentemente e marcou o quebrar do silêncio de Betty, que nas imagens em questão faz duras acusações a José Castelo Branco. Reveja aqui as imagens.

"Estes comentários, não só merecem total repudio e choque, pela forma como tentam ridicularizar, reduzir ou eliminar a dignidade da senhora Betty, como revelam total desconhecimento daquilo que é o seu dia-a-dia", continuou.

O advogado da antiga joalheira referiu ainda que se reúne com frequência com a sua cliente, algo que, segundo o próprio, aconteceu instantes antes de gravar estas imagens, e que a mesma mantem o sentido de humor e coerência de sempre. "A senhora Betty, do ponto de vista não só da lucidez como da expressão, recomenda-se", referiu.

Além das "observações caluniosas" que denuncia, Alexandre Guerreiro lamenta que não exista "lugar ao contraditório nas intervenções que a outra parte faz" - uma vez que tem sido ouvido em programas como 'A Noite das Estrelas', da CMTV, o advogado de defesa de José Castelo Branco mas a mesma oportunidade não tem sido dada aos advogados de Betty.

O advogado fala "num evento" que "marcou uma mudança de atitude" em canais de televisão e revistas e refere que José Castelo Branco "tem uma imprensa muito favorável".

No que respeita ao processo que aguarda julgamento e no qual José Castelo Branco foi acusado de violência doméstica pelo Ministério Público, em novembro de 2024, o advogado fala em benevolência e condescendência com um homem que, segundo Alexandre, "partiu um osso da bacia e do fémur" à esposa.

Alexandre Guerreiro abordou ainda o caso recente das joias, afirmando que José Castelo Branco terá ficado indevidamente com pertences de Betty, acusa o socialite de estar em incumprimento das medidas de coação e lamenta os atrasos que o processo de violência doméstica está a ter em tribunal - uma vez que se trata de um caso urgente.

Veja abaixo o vídeo completo:

Leia Também: Acusada de roubar joias? Marluce "vai processar" Betty Grafstein