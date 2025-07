Betty Grafstein quebrou o silêncio, mais de um ano após as acusações de violência doméstica, sobre a sua relação com o marido José Castelo Branco. Num vídeo, divulgado nas redes sociais, a 'socialite' norte-americana, de 96 anos, revelou que foi alvo de "murros na cabeça".

"Isto é um pequeno comunicado para o José Castelo Branco, que diz que não estou muito bem, que estou incoerente, que ninguém me vem ver, que estou completamente fora de mim, o que não é verdade…", começou por referir num vídeo partilhado por David Motta, amigo próximo do casal, no Instagram.

"Tenho muitos, muitos amigos que me vêm ver. Muitas pessoas que eu conheço podem confirmar isso", acrescentou a joalheira, que se encontra internada numa clínica de reabilitação em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

"Não sei porque é que fiquei tanto tempo com o José. Eu deu-me tantos murros na cabeça que fui uma idiota por ficar com ele. Acho que tive medo… Fui uma tola, não fui esperta. Fui apanhada numa armadilha, infelizmente", concluiu no vídeo, onde aparece a segurar uma capa do jornal New York Daily News para provar que o seu relato é recente.

Na publicação, David Motta explicou que o pedido para divulgar o vídeo foi feito por parte "de um grupo restrito, mas profundamente leal e atento, composto por amigos próximos e familiares da Betty, que têm acompanhado com constância e preocupação o seu percurso desde a chegada a Nova Iorque e consequente internamento na casa de repouso e recuperação onde hoje se encontra".

"O que desejo, sinceramente, é que o José consiga recompor a sua vida com dignidade e verdade, respeitando a vontade da mulher que tanto afirma amar — permitindo-lhe permanecer na tranquilidade, no sossego e na paz dos cuidados em que até agora esteve protegida. Porque amar, no seu sentido mais pleno, é saber também quando é tempo de recuar", escreveu.

David Motta disse ainda ter cortado o vídeo de "forma a preservar" o que considera ser "essencial e verdadeiramente relevante na mensagem da Betty".

"A Betty, senhora de grande dignidade, optou por manter-se em silêncio até agora. Se, num momento de desespero, escolhe finalmente falar, creio que devemos escutá-la com atenção e respeito — não com desconfiança ou sarcasmo, mas com o mesmo grau de seriedade que dispensaríamos a qualquer outro ser humano numa situação semelhante", acrescentou, defendendo que "o debate não deve centrar-se em futilidades — se a Betty aparece direita ou inclinada, se treme ou deixa de tremer, se segura ou não um jornal datado —, mas sim na clareza e lucidez de uma mensagem dolorosamente honesta".

A declaração de Betty Grafstein surge dias após José Castelo Branco ter partilhado uma série de fotografias do tempo em que estavam juntos.

"Algumas fotografias minhas e da Lady Betty Grafstein. Costumávamos combinar os nossos visuais, estávamos sempre a viajar, a conhecer novas pessoas em cada canto do mundo. O nosso amor foi testado muitas vezes, contudo sobreviveu. Hoje, só desejo que estejas bem. Apesar de tudo, ainda penso em ti com ternura. Ainda te amo com todo o meu coração", escreveu no Instagram.