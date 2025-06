Depois de ter recebido um vídeo amoroso do filho, Guilherme Castelo Branco, e da neta, Constança, José Castelo Branco ainda teve direito a uma bonita mensagem. As homenagens surgiram a 15 de junho como forma de assinalar o Dia do Pai - que se celebrou nos Estados Unidos no domingo.

"Porque ser pai também é ter coragem de mostrar que podemos brilhar, ao não termos receio de sermos nós próprios, com todas as nossas virtudes e defeitos. Obrigado por dares cor à vida. Longe, mas juntos. Feliz Dia do Pai", escreveu Guilherme Castelo Branco, o único filho do famoso socialite.

José Castelo Branco vive atualmente em Nova Iorque, motivo pelo qual está longe da família. Guilherme, por seu turno, dá agora cartas como comentador do programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI.



© Reprodução Instagram - Guilherme Castelo Branco

Leia Também: José Castelo Branco é surpreendido pela família: "Beijinho avó Zé"