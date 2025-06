José Castelo Branco foi surpreendido por uma mensagem de duas das pessoas mais especiais para si: o filho Guilherme e a neta Constança.

A viver em Nova Iorque, onde se celebra este domingo o Dia do Pai, o socialite recebeu um vídeo de Guilherme e da filha com umas sentidas palavras.

"Beijinho avó Zé. Feliz Dia do Pai, estamos longe mas estamos sempre perto. Gostamos muito de si", disseram os dois em conjunto.

"Acordei com esta linda mensagem do meu filho. Tenho tantas saudades vossas, estão sempre no meu coração. Estaremos juntos brevemente", escreveu o socialite na legenda da partilha.

Leia Também: "As divas vão à escola". José Castelo Branco aposta em nova carreira