Dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. Mas e se a imagem fosse apenas isso — uma superfície que reflete, distorce ou esconde? Um espelho onde tudo pode mudar? Esta é a premissa da nova instalação artística da Benamôr, na loja do Chiado, por ocasião da Lisbon Design Week 2025.

Através da instalação, a marca, que celebra 100 anos de história, leva os visitantes a questionar a própria natureza da imagem — a sua, a da marca e a do tempo — através de uma instalação criada em colaboração com o Studio SPACEGRAM, referência no design contemporâneo nacional.

Sob o mote "Espelho meu, espelho meu...", a instalação ocupa o espaço da emblemática Flagship Store do Loreto com uma composição de espelhos, superfícies refletoras e elementos visuais inesperados. Cada ângulo revela uma nova camada, uma nova interpretação.

A proposta é interativa e convida os visitantes a envolverem-se com o espaço e a refletirem — em todos os sentidos da palavra — sobre a relação entre imagem e identidade. No centro desta narrativa visual está o princípio fundador da marca: o amor. A instalação devolve-nos ao seu ponto de partida, relembrando que a beleza está sempre nos olhos de quem vê — e nos gestos de quem cria.

Criada no âmbito da terceira edição da Lisbon Design Week, esta intervenção reafirma a profunda ligação da Benamôr ao talento criativo português, com um olhar simultaneamente respeitador do passado e visionário do futuro.

Aberta ao público, esta instalação é mais do que uma celebração de uma marca centenária: é uma experiência visual e emocional que nos convida a parar, olhar e sentir. Porque, às vezes, o espelho mostra muito mais do que o reflexo.