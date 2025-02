O compromisso com o talento e criatividade portugueses está presente na Loja do Aeroporto do Porto Francisco Sá Carneiro, repleta de códigos visuais da marca, com uma forte inspiração numa das gamas mais queridas pelo público, Jacarandá, e que é também um dos seus best-sellers absolutos.

A Loja do Aeroporto do Porto contem elementos visuais que reportam às icónicas bisnagas de alumínio da marca e até uma recriação de uma árvore de Jacarandá.

Benamôr abre 10ª loja no Aeroporto do Porto créditos: Divulgação

Reforçando a profunda ligação da Benamôr à botânica portuguesa e aos elementos e fórmulas naturais que foram revolucionários no seu tempo e ainda o continuam a ser nos nossos dias, a abertura "é uma aposta estratégica e mais um touchpoint importante que a marca criou em 2024 com a comunidade internacional, num local por onde passam milhares de passageiros por dia, e que segue a linha de crescimento de uma marca que leva o Made in Portugal aos quatro cantos do globo".

De acordo com o comunicado, cada detalhe do design da nova loja foi "cuidadosamente projetado para criar uma atmosfera convidativa, evocando a beleza das flores lilases do Jacarandá, e o conceito de hospitalidade e proximidade humana que distingue e diferencia a marca".

Benamôr abre 10ª loja no Aeroporto do Porto créditos: Divulgação

Esta referência faz também parte de um conjunto de códigos visuais que a marca define como estruturais há várias décadas, e que primam pela sustentabilidade, singularidade e originalidade, há 100 anos.