O conceito da loja procurou integrar a arquitetura do espaço interior do edifício com a sua morfologia e texturas com um protótipo já desenvolvido noutros espaços. Este consiste numa sequência de módulos de exposição do produto que procura ordenar as coleções de roupa, mudando a sua materialidade de acordo com a secção em que se encontram.

Em termos de materiais, madeiras recicladas, revestimentos cerâmicos e chapas metálicas galvanizadas, dialogam com o edifício existente, enfatizam a roupa e tornam-na protagonista do espaço. Uma sensação de leveza e neutralidade ajuda a criar um espaço visualmente muito atrativo.

Berskha Rua Augusta créditos: Divulgação

A proposta procurou utilizar sempre poucos materiais e muito neutros, para que o produto e as suas cores fossem os protagonistas.

De um ponto de vista arquitetónico, a escadaria existente do edifício foi transformada num elemento escultórico de madeira, potenciando o percurso e a ligação visual dos três espaços.

Berskha Rua Augusta créditos: Divulgação

A nível de distribuição, o piso principal da entrada é dedicado às coleções Bershka, o primeiro piso a um público-alvo mais jovem pertence à BSK e o segundo piso à área Man.

Bershka reabre loja numa das ruas comerciais mais populares de Lisboa

No interior da loja, destacam-se os elementos de caixa, concebidos como lingotes em forma de ilhas sobre o pavimento, com acabamentos em aço e plásticos reciclados, que se encontram em cada um dos pisos para facilitar o processo de compra.

Por um lado, a luz natural é filtrada através dos inúmeros vãos existentes no edifício e dialoga com os armários perimetrais que foram configurados o mais abertos possível para a fachada e, por outro, a iluminação concebida expressamente para este conceito, baseada em pequenos projetores LED que, com o seu calor e confortabilidade visual, desaparecem e ajudam a criar um espaço onde a experiência de compra do cliente é o mais importante