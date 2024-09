Situada na emblemática Praça D. Pedro IV, mais conhecida por Praça do Rossio, a nova Zara dá-nos pistas da visão da marca e do caminho que quer seguir. Nesta loja, as peças estão expostas de forma distinta e a satisfação do cliente vem em primeiro lugar.

Mais do que um ponto de venda, a Zara Rossio quer oferecer uma experiência satisfatória aos seus visitantes. Para tal, vai apostar num serviço mais personalizado, numa divisão dos espaços por tipologia e investir em tecnologia.

Resumindo, a Zara Rossio é o último exponente do modelo de lojas da marca: um conceito comercial baseado em lojas flagships amplas, com uma imagem renovada, novas áreas de exposição de produto e equipadas com ferramentas tecnológicas eficientes para garantir uma experiência de compra positiva e, porque não, memorável.

Zara Rossio

Ao mesmo tempo, os espaços "boutique", que apresentam um design e mobiliário especial, elevam as coleções da marca e favorecem um contacto diferenciado do cliente com o produto.

Erguido num edifício histórico, cujo piso inferior já alojou espaços comerciais como a Ourivesaria Portugal, a Manteigaria União (1900) e a Pastelaria Suíça, o novo espaço do grupo Inditex procurou valorizar o passado desta construção e dos diversos ofícios que foram desenvolvidos dentro das suas paredes ao longo dos anos e a tradição artesanal de Portugal, de trabalhar os materiais no seu estado natural.

O projeto de recuperação do edifício é da responsabilidade do proprietário e da Contacto Atlântico e o da loja Zara é da Elsa Urquijo Arquitectos e destaca elementos como a pedra de Lioz proveniente de Sintra, os azulejos portugueses da Viuva Lamego, os tectos apainelados de madeira, os tecidos de linho, a argamassa de cal, a cortiça e os cromatismos da paleta pombalina.

Com cerca de cinco mil metros quadrados de superfície comercial, o novo espaço apresenta em quatro pisos as coleções de moda de Mulher, Homem, Criança e Zara Home.

Zara Rossio Zara Rossio créditos: Divulgação

Beauty e Playground: novidades que vão fazer os visitantes ficar

Serão dois grandes desafios e por razões diferentes. Quer a área Beauty como a Playground, na secção de Criança, reúnem condições para muitos visitantes "perderem-se" nas horas. Ambas as áreas estão focadas nas experiência do cliente.

Para além destas duas áreas experiencias, a Zara Rossio conta ainda com espaços boutique dedicados a linhas e coleções específicas da marca como Lingerie, Calçado & Acessórios, Origins, Athleticz e artigos selecionados Zara Home + by Vincent Van Duysen.

O espaço de lingerie é um autêntico mimo por ser mais intimista com mobiliário e provadores exclusivos. Como clientes, sentimos que podemos ver, experimentar com tempo, calma e sem pressão de estarmos a causar filas nos provadores. Afinal, os propósitos são diferentes e há peças, como as interiores, que exigem outro tipo de olhar.

Zara Rossio Divulgação

Malas e sapatos para ver e experimentar com tempo

Ao contrário dos habituais espaços da marca, na loja do Rossio há uma área dedicada ao calçado e acessórios. Ao invés de estarmos a procurar malas e sapatos entre as coleções de roupa, neste novo conceito os clientes encontrem as peças mais relevantes num só lugar. Ainda assim, e porque completam as propostas de look, parte das sugestões de calçado e malas continuarão no resto do edifício.

Zara Rossio créditos: Divulgação

Sinta-se em casa

É que o Zara Home está organizado como uma verdadeira casa, com várias divisões: quarto, cozinha, sala, casa de banho, espaço infantil e um espaço de fragâncias para o lar.

A estética dominada por tons neutros está em harmonia com a nova imagem das lojas da marca. A iluminação é quente e suave para proporcionar aos clientes um ambiente íntimo e acolhedor.

Zara Rossio créditos: Divulgação

Uma experiência completa (e doce)

Depois de terminar as compras - ou antes - pode relaxar na pastelaria Zara by Castro que se encontra no piso 0, próximo de uma saída, deste projeto inovador. A pastelaria resulta de uma colaboração da marca com o atelier Castro, que é especializado na confeção de pastéis de nata.

Zara by Castro Zara by Castro créditos: Divulgação

Um contínuo do online

Para além de procurar oferecer uma experiência de moda única aos seus clientes, a nova Zara tem também como objetivo incluir a sua plataforma online. Deste modo, os clientes podem interagir com a marca a qualquer momento e a partir de qualquer dispositivo.

Assim, a loja incorpora as últimas novidades tecnológicas da plataforma integrada de lojas físicas e online da Zara, oferecendo ao cliente a possibilidade de navegar online pela loja da sua preferência, consultar o inventário disponível, ou comprar online e recolher em duas horas.

Para além disto, existem, na Zara Rossio, dispositivos que nos permitem reservar provadores, fazer devoluções e pagar as nossas compras.

Preocupações com a sustentabilidade

Em nome da sustentabilidade, a nova casa da Zara apostou em sistemas de eficiência energética avançados e adotou por uma iluminação LED de forma a economizar energia e pelo uso de materiais com menos impacto no ambiente.

A Zara do Rossio foi inauguarada esta quinta-feira, dia 5 de setembro e funciona de segunda-feira a sábado das 10 horas às 20 horas. Aos domingos e feriados, a loja deverá abrir só as 11h.