Este ano tem sido repleto de crescimento para a Parfois, com a expansão para novos mercados e o fortalecimento da sua presença global. Em 2024, a marca abriu novas lojas em Itália, França, Grécia, México e Arábia Saudita.

Este crescimento está alinhado com o plano de expansão da marca, que inclui tanto a abertura de novos espaços quanto a renovação do conceito de algumas lojas, sempre com o objetivo de oferecer uma experiência aprimorada aos seus clientes.

Parfois Rossio Parfois Rossio créditos: Divulgação

A Parfois adota uma estratégia integrada em todas as áreas do negócio, com foco na imagem da marca e na inovação dos produtos. A marca apresenta as últimas tendências de moda e acessórios, coleções cápsula exclusivas, conteúdos inspiradores e adiciona à sua gama a coleção de velas e fragrâncias.

A Parfois está presente em mais de 70 países, com mais de 1.000 lojas físicas, no site parfois.com e em marketplaces estratégicos. No próximo ano, a marca pretende continuar o seu plano de expansão, reforçando a sua presença nacional e internacional, avança em comunicado.