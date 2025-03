A Brownie continua a sua expansão em Portugal com a abertura da sua 13ª loja no país, agora localizada no coração de Lisboa, no Rossio, na emblemática Praça D. Pedro IV. Esta inauguração não é apenas mais um marco na história da marca espanhola, mas também um passo significativo na sua estratégia de crescimento, já que se trata da primeira loja da Brownie em plena rua na capital portuguesa, depois do Porto.

Para Marc Fenollosa, responsável pela expansão da marca, esta loja é especial por diversos motivos. "Estamos em Portugal há 10 anos e, ano após ano, fomos melhorando a nossa oferta e a nossa presença. Esta loja é um reflexo disso”, afirma em declarações ao SAPO Lifestyle no evento de inauguração da loja. “O edifício e a localização são únicos e a própria arquitetura do espaço combina elementos históricos com um design moderno, criando um ambiente que é difícil de encontrar em qualquer outro lugar", acrescenta.

O interior da loja respeita a nova imagem da marca, mas com um toque especial dado pelos detalhes do edifício, como os azulejos tradicionais que decoram a fachada e os círculos redondos que fazem parte do design do espaço.

A Praça D. Pedro IV, onde a loja está situada, é uma das zonas mais dinâmicas de Lisboa, com grande afluência de turistas e locais. Marc Fenollosa destaca que a escolha desta localização não foi por acaso: "A zona está a evoluir rapidamente e, com a nossa loja, queremos contribuir para esta transformação. A marca tem uma forte ligação a Portugal, e a confiança que temos no país é enorme. Estamos aqui para continuar a crescer", sublinha o responsável.

A estratégia da Brownie em Portugal tem sido clara desde o início. A marca abriu as suas portas no país há 10 anos e, desde então, tem vindo a expandir a sua rede de lojas, apostando em locais estratégicos em Lisboa e outras cidades. "Abrimos recentemente novas lojas e renovámos outras, como as de Lisboa. Acreditamos que a marca combina perfeitamente com o estilo de vida português", afirma o responsável, revelando que o objetivo é manter a marca em constante evolução, tal como tem feito em mercados como Espanha e México.

Mas o que diferencia a Brownie das outras marcas no mercado? Fenollosa responde com simplicidade: "Queremos que os nossos clientes se sintam especiais nas nossas lojas. A nossa missão é criar uma experiência única, através do tratamento que oferecemos, da qualidade dos nossos produtos e do design do espaço. Não estamos a competir com outras marcas; estamos a criar algo que é verdadeiramente especial para quem nos visita."

Esta abertura acontece ao memso tempo em que chegam às lojas a coleção Golden Dunes da marca para a primavera-verão 2025. Esta inspira-se na serenidade e vastidão do deserto, trazendo tons quentes e suaves como cáqui, branco cru, terracota e estampados de leopardo. Com peças leves e versáteis, a coleção combina conforto e frescura através de materiais naturais, como o algodão, refletindo uma estética nostálgica e aventureira. Fique a conhecer na galeria.