O verão chegou e com ele o calor, as férias e a maior disponibilidade de tempo. É o momento ideal não só para se reaproximar do parceiro e estabelecer ou reformular novos vínculos afetivos, como também para dar asas à imaginação e aproveitar a época para inovar na relação.

Segundo Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional, são vários os fatores que explicam o aumento do desejo sexual nesta época, nomeadamente o recurso a vestuário mais leve, com mais exposição da pele e do corpo, e a quebra na rotina diária, com maior tempo disponível para os parceiros e interação social.

5 dicas de Irina Marques para desfrutar do sexo no calor:

1. Areje o quarto ou explore períodos mais frescos

O ar condicionado, o ventilador ou até uma ventoinha podem ser soluções para tornar os espaços mais frescos e agradáveis para desfrutar das brincadeiras a dois. Mas, se não existem, abra as janelas e as portas das varandas e deixe a brisa entrar. Se está de férias, aproveite o facto de não ter horários rigorosos. Explore os períodos mais frescos do dia, como as manhãs, os finais de tarde ou a noite.

2. Crie brincadeiras com gelo, gelados ou bebidas frescas

Recorra aos cubos de gelo nos preliminares ou mesmo durante o sexo, nomeadamente no sexo oral. Pode ainda ser extremamente estimulante as brincadeiras com gelados e bebidas frescas, como espumante ou, se preferir, sumos naturais de frutos vermelhos. A banheira, o duche, o jacúzi ou a piscina são locais bem refrescantes e ideais para momentos de prazer. Se preferir e tiver oportunidade, dê uns mergulhos com o seu parceiro e aproveite a água do mar.

3. Explore todos os materiais frios

Por todo o lado existem materiais frios que podem ser excelentes para refrescar a pele e tornar o sexo mais fresco. Dê asas à imaginação e aproveite tijoleiras, mármores e azulejos, seja no chão ou contra a parede. Pode ainda descobrir novas sensações junto do frigorífico, com a porta aberta, ou em cenários exteriores, como terraços, quintais ou na natureza. Mas, não se esqueça, tenha sempre cuidado para não ser visto.

4. Experimente posições de menor contacto físico

Existem várias posições que permitem um menor contacto físico da pele, como o sexo de pé ou a posição em que a mulher está apoiada nos quatro membros, enquanto o homem a penetra por trás. Pode ainda inspirar-se no kamasutra e testar novas possibilidades.

5. Recorra a complementos com efeito refrescante

Na sua mala das férias não podem faltar os complementos com efeito refrescante. Faça o seu kit de férias para o sexo e inclua preservativos, lubrificantes e géis estimulantes com efeito fresco. Pode ainda adicionar gloss para os lábios ou spray oral que, no sexo oral, vai dar toda uma sensação de frescura. E, por fim, um dildo de vidro que, quando mergulhado em água fria ou, de preferência, em gelo, assume a temperatura ideal para brincadeiras bem frescas.