Para conhecer as fantasias sexuais que os portugueses mais desejam realizar em 2019, a Flame Love Shop realizou um inquérito nas suas lojas, durante os últimos meses do ano, no qual participaram 200 pessoas, das quais 100 homens e 100 mulheres.

Segundo conta Irina Marques, especialista em Sexologia Educacional e diretora da Flame Love Shop, "há muitas pessoas que nos procuram para obter informações específicas de como concretizar determinadas práticas que nunca realizaram. São exemplo o swing, em ambos os sexos, o sexo oral, no caso dos homens, e o sexo anal, no caso das mulheres".

As informações solicitadas por homens e mulheres "evidenciam frequentemente, no contexto do casal, a existência de muitos tabus que dificultam o diálogo sobre aquilo que mais se gosta de fazer no sexo e, ainda mais, quando se refere a fantasias sexuais, algumas das quais envolvendo terceiros", explica Irina Marques.

As 5 fantasias sexuais que os homens mais querem realizar

1. Sexo com duas ou mais mulheres: O ménage a trois é a fantasia mais mencionada pelos homens portugueses. 38% quer concretizar esta fantasia durante o novo ano.

2. Assistir a sexo entre duas mulheres: A posição de voyeur é escolhida por 25% dos homens inquiridos, quando se trata de fantasiar com o sexo entre duas mulheres.

3. Ter sexo oral: O sexo oral continua a ser um tabu para muitos casais. 17% dos homens fantasia com esta prática e coloca-a entre os desejos mais íntimos para 2019.

4. Sexo com uma mulher de faixa etária diferente: 11% dos homens gostaria de ter sexo com uma mulher de idade diferente da sua. Entre os homens mais velhos há o desejo por mulheres mais novas mas há também quem tenha fantasias com mulheres de idade mais avançada.

5. Sexo com personalidades públicas e pessoas de determinadas profissões: Entre as principais fantasias masculinas (9%) há ainda o sexo com personalidades públicas, nomeadamente atrizes, cantoras e apresentadoras de TV, ou pessoas de determinadas profissões, em especial agentes da autoridade e enfermeiras.

As 5 fantasias sexuais que as mulheres mais querem realizar

1. Sexo anal: Ainda existem muitas mulheres que o desejam mas têm muitas dúvidas e procuram dicas e conselhos de como iniciar a prática anal. 41% das mulheres inquiridas querem ver esta fantasia concretizada em 2019.

2. Sexo em locais inusitados: As mulheres revelam enorme curiosidade pela prática de sexo em locais diferentes dos habituais. 29% quer fazer sexo em sítios como praias, elevadores ou florestas.

3. Sexo com um estranho: Para 17% das mulheres inquiridas, o sexo com alguém que não conhecem é a principal fantasia a concretizar neste novo ano.

4. Dominação: Querem cada vez mais o papel dominador na relação sexual. Para 7% das mulheres, a principal fantasia sexual para 2019 está em obter a liberdade de comandar as práticas sexuais.

5. Troca de casais: Para 6% das mulheres, este é o ano de enveredar por novas aventuras e sensações, através da iniciação ao swing.