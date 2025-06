Segundo a educadora sexual Aline Castelo Branco, as portuguesas têm de investir mais na sua autoestima e no sexo, porque depois do casamento, a maioria torna-se mais reservada.

"O relacionamento deve ser regado como se faz com uma flor. A mulher precisa de ser boa na cama para evitar que o companheiro procure o que deseja fora de casa", defende Aline Castelo Branco. "Ser boa na cama não vai ferir a sua imagem. Pelo contrário, o homem vai ter orgulho em si. Para além disso, ser boa na cama vai dar-lhe autoestima, vai fazer com que cresça como mulher e vai aumentar a sua atitude e poder junto do companheiro", frisa ainda a especialista em educação sexual. Aline Castelo Branco deixa ainda 5 dicas para as mulheres: 1. Reforce o olhar O olhar na hora do sexo liga as pessoas. Não precisa de dizer nada durante o sexo, o olhar vai dizer-lhe que o ama. Esse olhar deve ser sempre provocante e sedutor. Aquele olhar de quem está a gostar. Um dos conselhos é investir na maquilhagem: lápis pretos, rímel e batom. O batom deve ser sempre em tons claros porque associa a cor natural da vagina e estimula a imaginação do homem. 2. Projete os seios Erga o ombro para trás e projete os seios. Assim, através da linguagem corporal, não-verbal, estará a dizer-lhe: "Eu tenho seios e quero que sejam tocados". 3. Faça gemidos se lhe apetecer Sexo sem fala é terrível. Utilizar calão pode ser bom. Palavras e expressões ousadas que incentivem as várias práticas sexuais estimulam e ativam ainda mais o desejo. 4. Invista no sexo oral Existem técnicas que ajudam a estimular ainda mais o homem. Comece por explorar o pénis de baixo para cima. Pratique o efeito de bola de ping pong. Sugue um dos testículos e depois solte-o. De seguida, faça o mesmo com o outro. Isto estimula não só a sensibilidade, como o bombeamento do sangue. 5. Faça-lhe uma massagem ou peça-lhe a ele para a massajar a si Utilize um gel de forma a potenciar o ganho de prazer.