Inês Margarida Martins foi mãe da pequena Elisa há seis meses. A menina, fruto do casamento com Bruno César Lima, nasceu a 24 de janeiro deste ano.

Nas redes sociais, a antiga participante de 'Casados à Primeira Vista', revelou que durante a gestação aumentou muito de peso e que está no processo para perder os quilos a mais.

"Engordei quase 30 quilos durante a gestação da minha filha. Apesar de eu ser uma pessoa com uma autoestima relativamente boa, 30 quilos fizeram muita diferença na minha imagem", começa por dizer Inês, confessando que começou a alterar os seus hábitos há três meses.

A consultora de imagem revelou ainda o que tem estado a fazer para conseguir atingir o objetivo.

"Tenho feito tratamamentos numa clínica de estética, faço pressoterapia e eletroestimulação para ajudar a drenar e perder líquidos", afirmando que até agora já perdeu 12 quilos.

"Na gravidez fiquei com 95 quilos e o meu peso normal é entre 60/65 quilos. Quando saí da maternidade pesei-me e estava com 86 quilos. Estamos a meio do processo, ainda falta bastante para eu atingir o meu objetivo, quero voltar a ter os 65 quilos, neste momento estou com 73", revelou, afirmando que, para além dos tratamentos tem tido cuidado com a alimentação e tem feito exercício físico.

"Isto não tem necessariamente a ver com peso, mas sim com autoimagem, autoestima", concluiu Inês, pedindo ainda dicas às seguidoras de como eliminar os quilos a mais.

Os quilos a mais e...as críticas

A ex-participante de 'Casados à Primeira Vista' partilha muito da sua jornada pela maternidade com os seguidores das redes sociais. Por entre muitos comentários positivos, Inês já teve que lidar com críticas e julgamentos ao seu corpo. Em maio, a influencer recebeu um comentário desagradável que a levou a responder à letra.

"Roupas lindíssimas. Quando o excesso de peso desaparecer todos ficam maravilhosos", escreveu um seguidor, levando Inês Margarida a dizer de sua justiça.

"Agora cada vez que publico um vídeo de looks é isto. Quando vão perceber que não é ok comentar o corpo dos outros? Eu posso falar do meu corpo, isso não torna ok vocês falarem. Comentem os looks mas não incentivem o 'body shaming', se faz favor", referiu.

A história de amor de Inês Margarida Martins e Bruno Lima

Inês Martins e Bruno Lima conheceram-se na terceira temporada de 'Casados à Priemira Vista' em 2022. No altar a química foi imediata e renovaram os votos no fim do programa do canal de Paço de Arços.

Em 2024 Inês ficou grávida, sem que nenhum deles esperasse já que a influencer não tinha o sonho de ser mãe. Pouco antes da pequena Elisa nascer, os dois mudaram de casa para uma zona mais próxima da família de Inês, de modo a que a menina crescesse num espaço maior.