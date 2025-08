A relação de Daniela Santos e Afonso Leitão tem vindo a agudizar dentro do 'Big Brother Verão'. A bailarina e o antigo concorrente do 'Secret Story 8' tiveram um envolvimento amoroso fora do jogo, que acabou por ser assumido dentro do programa.

Contudo, nos últimos dias Afonso decidiu afastar-se e a atitude deixou Daniela visivelmente abalada.

"Não me dizeres bom dia, não me falares, afastares-te", confrontou a bailarina durante uma refeição a dois.

"Mas eu não me afastei", retorquiu o antigo militar. "Oh Afonso, mas estás a brincar? Toda a gente repara. Toda a gente me pergunta", continuou Daniela.

"Eu não me afastei. A única coisa que eu disse é que queria parar com os abraços e isso tudo, porque estou farto deste enredo, só isso", explicou o jovem.

"Este é o enredo que tu criaste e do qual eu nem sequer fazia parte. Porque o meu enredo é lá de fora, não é daqui. [...] Paras o enredo, não te afastas da pessoa que não faz parte do enredo, que faz parte da tua vida lá fora", disparou Daniela.

Afonso, por seu turno, explicou à amiga que vai continuar próximo de Catarina Miranda, porque gosta da companhia dela. Afirmação que levou Daniela a assegurar que não tem ciúmes, apenas considera que o amigo passa a imagem de um "cão" que segue Miranda para todo o lado.

A determinado momento da conversa, Daniela Santos desabou em lágrimas e Afonso reagiu dizendo apenas: "ai, no que eu havia de estar metido", sem procurar confortar a bailarina no momento de fragilidade.

Após conversa com Afonso, o confronto com Miranda

Logo após a conversa com Afonso, Daniela Santos viu Catarina Miranda questionar o amigo sobre o que tinha sido falado no encontro e perdeu as estribeiras.

A bailarina e a colega de jogo tiveram uma intensa troca de palavras, com gritos à mistura.

"Tu assim como tu és, nunca vais ter ninguém. Os homens odeiam isso, estar em cima", apontou Miranda em jeito de provocação.

"Eu tenho os homens que eu quiser, que eu quiser", respondeu Daniela.

Novo momento de tensão com empurrões à mistura

Mais tarde, pouco antes da hora de deitar, existiu na casa do 'BB Verão' um novo momento de tensão com Daniela Santos e Catarina Miranda como protagonistas.

Catarina foi apanhada a escutar atrás da porta e acabou confrontada pela bailarina de 'Dança Com as Estrelas'. "Arranca daqui que este não é o teu quarto", disse Daniela enquanto empurrava a colega para fora do quarto.

"Não me faças isto. Estás a passar-te ou quê? Agora estás a agredir-me", disparou de imediato Miranda.

Veja aqui o momento em que Daniela Santos desabou em lágrimas, aqui a gritaria com Catarina Miranda e aqui o episódio em que empurrou a colega de jogo.