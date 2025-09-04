Apesar do seu aniversário ser apenas para a semana, no dia 9 de setembro, Cristina Ferreira já entrou em clima de festa. A apresentadora encontra-se em Madrid, Espanha, conforme mostrou aos admiradores que acompanham as suas aventuras no Instagram.

Hospedada no Pestana Hotel na Plaza Mayor, uma das zonas mais turísticas da capital espanhola, Cristina Ferreira partilhou imagens desta estadia, mostrando entusiasmada para os dias que se aproximam.

"A começar a despedida dos 47. Voei para Madrid que é sempre um bom ponto de partida. Está calor, gosto cada vez mais da cidade, e estou na Plaza Mayor onde fica o hotel", escreveu na partilha.

"Uma janela para a praça do quarto, uma cama realmente boa e uma equipa mesmo muito simpática. Vai ser curta a estadia que amanhã arranco bem cedo. Mas vale sempre a pena. Estou quase nos 48 (é só terça e às oito da manhã como diz a minha mãe). Adivinham para onde vou a seguir?", questiona por fim.

47 primaveras: um ano repleto de conquistas para Cristina Ferreira

O último ano foi recheado de conquistas para Cristina Ferreira. A apresentadora despediu-se de projetos como a revista Cristina, cuja última capa protagonizou ao lado do namorado, João Monteiro.

"Revista Cristina no seu ponto final. Uma edição especial, 10 anos de histórias, dezenas de protagonistas. Dia 13, amanhã, fechamos esta história feita de amor. E muito trabalho. Obrigada a todos", referiu a propósito do fecho da edição numa partilha na rede social.

Pouco tempo depois, a comunicadora lançou uma marca, GIRA, que vende produtos que contribuem para o bem-estar da mulher. Sem dúvida que um dos que mais deu que falar foi a bruma íntima Pipy, o primeiro lançamento. Entretanto seguiram-se vibradores líquidos, gomas com vitaminas, loções corporais, entre outras coisas. Juntamente com a marca lançou um podcast - 'Mulheres de Tomates' - que pretende descontruir tabus que ainda existem em relação ao mundo feminino.

Vem aí mais um 'Secret Story'... com o maior prémio de sempre

Dias depois do seu aniversário, Cristina Ferreira regressará à apresentação dos reality show. O 'Secret Story' está de volta, numa edição que promete ao vencedor o maior prémio de sempre: 250 mil euros.

O programa chega ao pequena ecrã no dia 14 de setembro, conforme já anunciado pelo canal de Queluz de Baixo.