João Moura Caetano partilhou um vídeo na sua página de Instagram no qual agradeceu a todos aqueles que o apoiaram nas corridas de touros em que participou.

"Queria referir-me ao mês de agosto para agradecer todo o apoio que os aficionados me deram", começa por dizer na gravação partilhada esta quarta-feira, 3 de setembro.

"Foram 14 corridas num mês, alguns milhares de quilómetros percorridos e seria impossível terminar este mês com sucesso sem os aficionados e, principalmente, sem a minha quadrilha - a minha família, a minha namorada", continua, referindo-se a Luíza Abreu.

"Queria muito agradecer, porque estamos lá dentro 10 minutos com cada touro, mas por trás há todo um apoio que faz com que seja possível nós chegarmos lá e estarmos preparados para triunfar e psicologicamente preparados para aguentar esta responsabilidade", completou.

Não ficando indiferente à publicação, Luíza Abreu escreveu "meu amor" nos comentários. Entretanto, o cavaleiro fez questão de corrigir o que disse referindo-se à companheira como "noiva".

Recorde-se que João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento no passado mês de agosto. A novidade foi confirmada pela irmã de Luciana Abreu através de um vídeo no qual exibe a sua aliança.

"Sim. Com amor. S.U. (Sempre Unidos)", escreveu Luíza na legenda desta publicação".

Amor de Luíza Abreu e João Moura Caetano foi confirmado no 'Big Brother Verão'

Depois de manterem a sua relação em segredo por meses, Luíza Abreu e João Moura Caetano tornaram oficial o seu romance após a saída da artista do 'Big Brother Verão', reality show no qual foi concorrente.

À sua espera tinha o namorado João Moura Caetano, surpreendendo o público e a própria cantora.

"Tenho um grande orgulho na mulher que a Luíza é, na participação que teve neste reality show e porque quando se ama é nestes momentos que se tem que dar a cara", disse Moura Caetano em direto.

"Por esta não esperava eu", reagiu Luíza. Desta forma, a relação dos dois ficou oficializada.

O início deste relacionamento esteve envolto numa polémica. Em causa esteva o facto de Moura Caetano ter namorado anteriormente com Luciana Abreu, irmã de Luíza. Questionada sobre isto no programa 'Dois às 10', Luíza afirmou: "Quando foi namorado da minha irmã, eu não convivi com eles. Portanto, nunca o vi como meu cunhado porque não convivo com a minha irmã. Para mim o João é o João".

Recorde-se que a relação de Moura Caetano e Luciana Abreu durou alguns meses em 2023. No ano seguinte este namorou com a atriz Bárbara Norton de Matos. Luíza só chegou à vida do toureiro no final do verão de 2024.