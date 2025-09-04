O trágico acidente do Elevador da Glória, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 4 de setembro, continua a ser o assunto na ordem do dia. Em vários canais de televisão têm sido transmitidas imagens gravadas logo após o descarrilamento que mostram os destroços, assim como uma criança de três anos a chorar no meio de feridos e mortos.

Não ficando indiferente a estas chocantes imagens, Rita Ferro Rodrigues partilhou nas stories da sua página de Instagram uma reflexão sobre os vídeos.

"Se calhar sou só eu. Não entendo a necessidade das televisões mostrarem 'imagens sensíveis' que envolvem os corpos de pessoas mortas, outras mutiladas, em choque e feridas. Para quê, meu Deus? Que violência tão grande e que falta de respeito e empatia pelas vítimas e suas famílias. Fico tão indignada e chocada com esta lógica do vale tudo", notou a apresentadora.

Elevador da Glória: 16 mortes e vários feridos

Cerca de 16 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas (seis em estado grave) após o descarrilamento no Elevador da Glória. Entre as vítimas mortais estão cinco portugueses, havendo ainda seis pessoas nos cuidados intensivos.

Foram abertas várias investigações para apurar o que se passou ao certo. Enquanto isso, todos ascensores de Lisboa foram parados. O Governo decretou um dia de luto nacional para hoje. Já a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto municipal.

Segundo noticiou a agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) avançou, esta quinta-feira, que já foram identificadas oito vítimas mortais do acidente com o Elevador da Glória.

"Em cumprimento dos protocolos internacionais e nacionais previstos para identificação de vítimas mortais em casos de catástrofe, que obedece a elevados critérios de exigência, foi possível, até ao momento, identificar oito vítimas mortais, cinco de nacionalidade portuguesa, duas de nacionalidade coreana e uma de nacionalidade suíça", lê-se, num comunicado enviado às redações. A missiva deu conta de que "estão em curso os procedimentos para identificação das restantes oito".

Entre as vítimas mortais está o guarda-freio do Elevador da Glória que Miguel Costa, ator e repórter do 'Alô Portugal', teve a oportunidade de conhecer há dois anos.

"O André. Há cerca de dois anos, tive a sorte de o conhecer, quando de forma generosa e simpática aceitou conversar comigo, sem qualquer aviso prévio, no 'Alô Portugal'. Hoje, recebemos com enorme tristeza a notícia da tragédia do Elevador da Glória, que ceifou a vida de 15 pessoas. Entre elas, estava o André. O guarda-freio simpático, prestável e bondoso que conheci neste dia, e que nunca esquecerei. Um daqueles encontros breves, mas que ficam para sempre na memória", referiu Miguel Costa.