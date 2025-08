Daniela Santos desistiu do 'Big Brother Verão' na tarde desta segunda-feira, 4 de agosto. Na gala do passado domingo, a bailarina já tinha manifestado essa intenção mas, em conversa com Maria Botelho Moniz, decidiu recuar na decisão. Um dia depois acabou mesmo por abandonar a casa mais vigiada do país.

No confessionário em conversa com 'Big', Daniela explicou o que motivou esta decisão, revelando que não se identifica com o jogo neste momento.

"Se há uma coisa que eu aprendi dentro destas casas foi que, quando há uma narrativa, é muito difícil sair dos papéis que nos são dados.[...] Primeiro foi a situação da Jessica, depois a Catarina cria um enredo em que eu sou a outra, vejo-me obrigada a ter que expor algo. [...]

O meu filho faz anos hoje e eu não vejo motivo para tentar continuar a mudar uma situação que não vai mudar. Não me vou iludir que vou mudar um papel que me está a ser dado, vou seguir o meu coração e voltar pra aquilo que importa que é a minha vida, o meu filho e o meu coração que está lá fora", explicou a agora ex-concorrente.

Veja aqui esse momento.

De seguida, a bailarina dirigiu-se aos colegas onde comunicou a decisão tomada, referindo que não é por desistir que se considera uma pessoa fraca.

"Há um ano atrás antes de vir para os reality shows aprendi alguma coisa com o 'Dança com as Estrelas'. À vezes desistir não é um ato de fraqueza, é um ato de força. Há coisas muito mais importantes que um programa de televisão, que fama, que aplausos. Não acho que consiga lutar contra os papéis que me dão mas tenho a certeza que o que me importa está lá fora", refere Daniela novamente.

As reações à decisão de Daniela Santos

As reações dos colegas de Daniela Santos no 'Big Brother Verão' foram diversas. A primeira a abraçar a bailarina foi Kina, mostrando a boa relação entre as duas. Mas nem todos os companheiros de experiência fizeram o mesmo. Bruno de Carvalho e Catarina Miranda não se levantaram do sofá e não se despediram de Daniela. Já Afonso, com quem Daniela manteve uma relação próxima, levantou-se, acompanhou-a à saída mas não se despediu. Veja aqui esse momento.

Confrontada por 'Big', Catarina Miranda reagiu à desistência de Daniela.

"Não sou hipócrita, não sou falsa. Estou magoada com a Daniela, noutro sítio, noutro contexto foi uma pessoa que nunca me largou a mão [...] desejo-lhe o melhor da vida, muito sucesso, certamente nos iremos cruzar em trabalho. Lamento imenso que o jogo tenha terminado assim. Tudo o que nos plantamos é aquilo que colhemos. A Daniela não vinha preparada para este programa. Do fundo do coração, desejo-lhe o melhor", confessou Catarina.

Veja aqui o momento.

Mas afinal, o que correu mal na participação de Daniela Santos no 'Big Brother Verão'?

A proximidade de Daniela com Afonso acabou por criar várias confusões dentro da casa. Catarina Miranda foi tentando perceber a história entre os dois, que nunca foi assumida, e foi construindo "uma narrativa", tal como disse Daniela, que resultou em confrontos com gritos e até empurrões entre as duas.

Para além da confusão com Afonso, que nos últimos dias acabou por se afastar dela, a amizade com Bruno de Carvalho também viveu momentos de tensão pois discutiram bastantes vezes.