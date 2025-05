Inês Margarida Martins foi mãe pela primeira vez em janeiro deste ano e têm partilhado esta jornada com os seguidores.

Como consultora de moda que é, a influencer gosta também de publicar vídeos com as compras de roupa que faz bem como dar sugestões de looks.

Numa das últimas publicações, Inês recebeu um comentário desagradável que fez questão de expor bem como de fazer um apelo.

"Roupas lindíssimas. Quando o excesso de peso desaparecer todos ficam maravilhosos", escreveu uma seguidora.

"Agora cada vez que publico um vídeo de looks é isto. Quando vão perceber que não é ok comentar o corpo dos outros? Eu posso falar do meu corpo, isso não torna ok vocês falarem. Comentem os looks mas não incentivem o body shaming, se faz favor", referiu Inês Margarida Martins.

© Instagram - Inês Margarida Martins