Inês Margarida Martins foi mãe pela primeira vez há dois meses, estando, neste momento, focada na sua bebé, a pequena Elisa.

No entanto, esta quinta-feira, 20 de março, a consultora de imagem deparou-se com um comentário depreciativo relativamente ao seu corpo.

Inês tinha partilhado um vídeo no qual mostrou o look escolhido para o dia "dois meses após o parto". Na caixinha de comentários, eis que uma internauta escreveu: "Precisa de emagrecer um pouquinho mais. Sabe que sim. Por favor, não leve a mal a sinceridade. Um beijo. Um beijinho grande para a bebé".

A ex-concorrente de 'Casados à Primeira Vista', não se poupou nas palavras e respondeu.

"Tão errado isto! Que mensagem tão errada! Eu não 'preciso' de emagrecer. Fui mãe ainda nem há dois meses. E não há nada de errado com um corpo mais pesado. Eu quero e vou emagrecer por mim, quando for o tempo disso. Mas não 'preciso', muito menos para me encaixar nos padrões que a [nome da internauta] acha bonitos", começou por escrever.

"Vamos ter consciência e evitar este tipo de comentários. Felizmente tenho uma boa autoestima, mas tenha cuidado com o que este tipo de mensagens pode provocar em quem não tem, principalmente numa fase tão delicada como é o pós-parto", concluiu.

Esta sexta-feira, dia 21, Inês Margarida Martins expôs o comentário nas histórias da sua conta de Instagram. Ora veja.



