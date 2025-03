Esta quarta-feira, 26 de março, Inês Margarida Martins publicou mais um retrato da sua bebé de dois meses.

Hoje foi dia de médico e a personal stylist mostrou aos seguidores como a pequena Elisa ficou depois das vacinas.

"Dia de vacinas é dia off. Ficou toda murchinha e chorosa, que dó", escreveu na imagem que poderá ver abaixo.

Recorde-se que Elisa é fruto do casamente de Inês Margarida Martins com Bruno Lima, que se conheceram no programa 'Casados à Primeira Vista', da SIC.

© Instagram / Inês Margarida Martins

Leia Também: Inês Margarida Martins assinala data especial: "Amor da minha vida"

Leia Também: "Precisa de emagrecer". Corpo de Inês Margarida Martins alvo de críticas