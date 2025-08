A troca de farpas entre Kina e Catarina Miranda levou a equipa que representa a antiga estilista fora do 'Big Brother Verão' a tornar público um longo comunicado através do qual manifesta desagrado perante os insultos proferidos e apela a que a produção do reality show tome medidas.

"Temos verificado várias acusações, maldade e adjetivações que não se adequam ao que os portugueses querem ver num programa de entretenimento. O 'velha', 'boneca insuflável' não serão mais deixados ao acaso.

Manifestaremos a nossa insatisfação e diremos não a estas atitudes recorrentes numa casa que milhões de jovens têm como exemplo.

Por diversas vezes, a Catarina Miranda usou palavras para denegrir e criticar a Kina, mesmo contra todas as regras do 'Big Brother', da Endemol e da TVI. Queremos uma verdadeira punição para quem não cumpre as regras. O estar constantemente a querer produzir conteúdo não pode fazer deste programa um circo de bullying", começa por ler-se na referida nota.

"Bullying é crime e inaceitável. E não só são as crianças vítimas, também são os adultos. Chama-se assédio moral.

'Big Brother', TVI, Endemol, Maria Botelho Moniz, se não forem tomadas medidas tiraremos a Kina do programa.

A Kina não é um cãozinho do Bruno de Carvalho. A Kina é a Kina", completaram, deixando o ultimato à produção.

Também a equipa de Catarina Miranda pede que a produção tome medidas

Kina queixa-se dos insultos de Miranda e a antiga concorrente de 'BB 2024' contesta as ofensas de Bruno de Carvalho.

A equipa que representa Catarina Miranda também tornou público um comunicado através do qual pede à produção do reality show que tome medidas referentes ao comportamento do antigo presidente do Sporting Clube de Portugal.

Eis o comunicado completo:

"A equipa de Catarina Miranda vem por este meio expressar a sua total indignação face ao comentário proferido pelo concorrente Bruno de Carvalho durante a mais recente dinâmica do programa ‘Big Brother Verão’.

A expressão utilizada, de teor sexual e claramente ofensiva, constitui uma forma inaceitável de desrespeito, não apenas para com a Catarina, mas para com todas as mulheres que diariamente assistem a este tipo de atitudes ser normalizada em espaços de grande visibilidade pública.

Trata-se da segunda ocorrência de linguagem ofensiva por parte do mesmo concorrente dirigida à Catarina, o que demonstra um padrão de conduta preocupante e incompatível com os princípios mínimos de respeito, ética e civilidade.

A Catarina reagiu com natural indignação, colocando inclusivamente em causa a sua permanência no programa, o que revela impacto emocional e psicológico deste tipo de situações.

Face à gravidade do sucedido, apelamos a que a produção do programa tome as medidas adequadas, com a devida seriedade, imparcialidade e celeridade, de forma a garantir que comportamentos deste tipo não continuem a ser tolerados. Uma nomeação direta não é castigo para constantes atitudes destas.

O respeito não pode ser opcional. Esperamos que o ‘Big Brother’ se paute por valores de dignidade e responsabilidade."



© Reprodução Instagram - Catarina Miranda