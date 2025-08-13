Gisela Serrano manifestou-se publicamente contra Catarina Miranda. A comentadora usou as redes sociais para insurgir-se contra a concorrente de 'Big Brother Verão', da TVI.

Gisela Serrano e Catarina Miranda foram colegas, ambas com o papel de comentadoras, no programa 'Manhãs CM', da CMTV.

"Que ser horrível. Má pessoa, má colega. Este tipo de mulher que não tem princípios. Onde fica a violência psicológica? És horrível. Não tens educação, não tens categoria, não tens nada, nem altura", apontou Gisela, que também se tornou conhecida por participar em reality shows.



A comentadora considera inaceitável a postura de Catarina Miranda no 'Big Brother Verão', nomeadamente a pressão psicológica que alegadamente tem feito com os restantes concorrentes do reality show da TVI e os insultos e ofensas que lhes tem proferido.

"Atestado de estupidez a todos é o que este 'Big Brother Verão' está a fazer. É de lamentar. Se vocês soubessem. Parabéns, Bruno de Carvalho. Não tenhas medo de falar, isto tem de acabar. Infelizmente existe uma coisa que as pessoas não sabem. Já devias estar na rua há muito tempo. Primeiro, cabeçada à Jéssica Vieira. Malcriada sem limites. Não tens nada que se aproveite. Nada", disparou ainda.



Mais tarde, Gisela Serrano apontou ainda: "Há uma linha que separa aquilo que eu sou daquilo que as pessoas frustradas, invejosas, mal amadas e sem vida própria pensam a meu respeito".



Gisela Serrano referiu nos seus comentários Bruno de Carvalho uma vez que o antigo presidente do Sporting foi expulso do 'Big Brother Verão' depois de ter dado um pontapé a Afonso Leitão - motivado alegadamente pela pressão psicológica e insultos de que vinha a ser alvo por parte do antigo militar e de Catarina Miranda.

Importa ainda referir que a passagem de Catarina Miranda pela CMTV ficou marcada por um alegado mal-estar com os restantes colegas do programa do qual fazia parte. A comunicadora chegou mesmo a ser colocada como repórter do 'Manhãs CM' e afastada do painel de comentadores devido ao suposto desentendimento com os apresentadores, Ágata Rodrigues e Rui Oliveira Nunes, e o restante leque de comentadores, nomeadamente Léo Caeiro e Gisela Serrano.

Já durante a passagem pelo 'BB Verão', Catarina Miranda foi recentemente acusada pela família e representantes de Kina, outra das concorrentes do reality show, de "bullying" e "assédio moral".

"Por diversas vezes, a Catarina Miranda usou palavras para denegrir e criticar a Kina, mesmo contra todas as regras do 'Big Brother', da Endemol e da TVI. Queremos uma verdadeira punição para quem não cumpre as regras. O estar constantemente a querer produzir conteúdo não pode fazer deste programa um circo de bullying", dispararam, apelando à produção do programa que tomasse medidas.

