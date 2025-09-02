É como se o grande mestre tivesse decidido voltar atrás para verificar se realmente aprendemos as lições que começaram em março de 2023. Este trânsito prolonga-se até meados de fevereiro de 2026, mas o seu regresso agora coloca-nos diante de pendências, assuntos inacabados e capítulos que precisam ser fechados de forma madura e consciente.

Saturno em Peixes fala de limites no que é fluido, da necessidade de dar forma ao que parece indefinido, da urgência em encerrar o que já não pode continuar. É um tempo em que somos chamados a transformar sonhos em estruturas reais ou, então, a deixar ir definitivamente o que não se pode sustentar.

Cada signo viverá esta passagem de forma particular, mas todos sentirão a pressão de Saturno a pedir responsabilidade, disciplina e crescimento.

Carneiro

O passado bate à tua porta. Saturno em Peixes atua no teu inconsciente, trazendo memórias, culpas ou padrões antigos que precisam de ser trabalhados e encerrados. É um tempo de preparação silenciosa para um novo ciclo que começa quando Saturno entrar em Carneiro, em fevereiro de 2026.

Touro

O foco está nos projetos coletivos e nas amizades. Saturno pede que escolhas com cuidado as pessoas com quem caminhas e que sejas mais realista quanto a sonhos partilhados. Grupos e alianças serão testados: fica apenas o que tem consistência.

Gémeos

A carreira e a vida profissional são o palco de maiores exigências. Saturno pede disciplina, consistência e responsabilidade. Talvez seja necessário abandonar projetos sem base ou dedicar-te de corpo e alma a algo que realmente possas construir a longo prazo.

Caranguejo

Atravessas um tempo de expansão pela disciplina. Saturno toca o teu setor de fé, filosofia e projetos de longo prazo. É hora de dar forma ao que acreditas, transformar ideais em prática, estudos em sabedoria vivida.

Leão

Questões ligadas ao dinheiro partilhado, heranças, partilhas ou dependências emocionais e materiais vêm à tona. Saturno exige seriedade e maturidade na forma como lidas com recursos que não são apenas teus. É um tempo de limites e escolhas responsáveis.

Virgem

Saturno atravessa a tua casa das relações. Parcerias, afetivas ou profissionais, serão testadas. O que tem estrutura permanecerá; o que não tem, tende a dissolver-se. É um período de redefinição de vínculos e de maior maturidade nos compromissos.

Balança

O setor do quotidiano, trabalho e saúde está em destaque. Saturno pede mais organização, disciplina e responsabilidade com o corpo e com as rotinas. É hora de abandonar velhos hábitos e construir uma vida mais equilibrada e saudável.

Escorpião

Saturno atua sobre a criatividade, os afetos e até a relação com os filhos. A alegria precisa de ganhar estrutura e o amor, maturidade. Sonhos românticos podem ser testados, assim como projetos criativos. O que for sólido, aprofunda-se; o que não tiver base, dissolve-se.

Sagitário

Saturno toca a área relacionada às estruturas emocionais, à família e ao lar. Pode ser necessário rever estruturas domésticas, responsabilidades familiares ou até reconciliar-te com a tua própria história. É um ciclo de amadurecimento.

Capricórnio

Saturno, teu regente, atravessa a casa da mente e da comunicação. O pensamento precisa de clareza, e a forma como te expressas passa por revisões. É tempo de transformar ideias dispersas em conhecimentos aplicáveis, sólidos e práticos.

Aquário

A vida material e as finanças entram em fase de revisão. Saturno exige realismo no modo como ganhas e geres os teus recursos. É hora de criar segurança a longo prazo, mesmo que isso implique restrições temporárias.

Peixes

Saturno está no teu signo e, por isso, o impacto é direto e profundo. É hora de amadurecer, assumir responsabilidades pessoais e deixar para trás ilusões que já não servem. A vida pode parecer mais exigente, mas este é o tempo de construir bases sólidas para um novo ciclo de vida.