Rebeca Caldeira viveu por estes dias um momento de enorme emoção. Tal como grande parte dos pais em Portugal, a criadora de conteúdo digital viu a filha dar início ao ano letivo - momento que representa o começo de uma nova fase, mas também o 'deixar voar' que tanto aperta o coração dos pais.

A filha mais velha de Rebeca Caldeira, Luísa, de três anos, mudou de escola e deu início ao pré-escolar.

O primeiro dia de escola foi gravado ao detalhe pela criadora de conteúdo digital, que mostrou a amorosa conversa entre pais e filha a caminho do colégio.

"Queres que a mãe e o pai fiquem contigo um bocadinho?", perguntou. "Não", respondeu a menina.

"Estás contente?", continuou a mamã preocupada. "Sim", reagiu Luísa, mostrando-se, uma vez mais, confiante.

"Onde é que a Lu vai?", prosseguiu. "Escola nova", afirmou a menina.

"Querias ter ficado em casa com os pais?", quis ainda saber Rebeca. "Não", confirmou a pequena Luísa.

"I love you [amo-te]", disse a mãe, já com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto.

Já nos corredores da escola, depois de ter deixado a pequena Luísa na sala, Rebeca Caldeira voltou a mostrar-se desfeita.

"Isto é muito pior para nós. Ela nem olhou para trás. Foi tipo o tigre do [filme] 'A Vida de Pi'", assumiu.

"Sobrevivemos, ele forte, eu não vou conseguir trabalhar hoje", referiu Rebeca Caldeira, já no carro a caminho de casa e, uma vez mais, completamente devastada e em lágrimas.

"Não estou nada bem. Vou para a cama, acordei cedo para caraças. Que raio de horário é este. Beijinhos", disse ainda no final do vídeo.

Veja na galeria as imagens completas.

O primeiro dia de aulas do filho de Jessica Athayde

"Tive de engolir um sapo para hoje não chorar à frente do meu filho", assumiu Jessica Athayde ao relatar aos seguidores do Instagram o primeiro dia do primeiro ciclo do pequeno Oliver, de seis anos.

A atriz falou sobre este dia especial e emotivo através de um vídeo divulgado na sua página de Instagram.

Rita Pereira reagiu de forma diferente ao primeiro dia de escola dos filhos

Rita Pereira viveu esta semana o "primeiro dia de escola da Lowê e primeiro dia da primeira classe do Lonô". Porém, ao contrário da grande maioria das mães, para a atriz este foi um dia feliz, calmo e tranquilo.

"Crianças deixadas na escola, o Lonô nem olhou para traz. Foi tipo, beijinho e entrou. Na escola em que o Lonô está nós não podemos entrar, só os podemos deixar à porta. Ele tranquilão, siga, vou trabalhar. Foi o que ele pensou de certeza", começou por contar, relatando como reagiu o filho a esta nova etapa.

"A minha filha, deixei lá também, tranquilamente, ao colo, ficou a curtir. Fiquei lá três minutos a explicar tudo sobre ela e vim embora. Depois há sempre aquela coisa de devia ter chorado, não devia ter chorado. Fui a primeira a chegar", disse.