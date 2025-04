Rebeca Caldeira partilhou com os seguidores uma dica para "apimentar a relação". Casada com Martim Caldeira há três anos e sendo mãe de dois filhos, a criadora de conteúdos digitais decidiu seguir os conselhos de duas amigas e vai fazer uma desafio com o companheiro.

Rebeca fica encarregue dos meses pares e Martim dos meses ímpares. Cada um tem que organizar uma atividade em conjunto para que passem tempo de qualidade a dois.

"A ideia é sermos originais e fazer uma surpresa um ao outro uma vez por mês. Acho mesmo que isto faz tão bem à relação. Estou entusiasmada", revelou Rebeca.

