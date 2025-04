Rebeca Caldeira, influencer com 242 mil seguidores, tem divertido os fãs com vídeos humorísticos. O seu marido, Martim, é muitas vezes o alvo perfeito.

Desta vez, a criadora de conteúdos recriou uma partilha original de Gabriela Pugliesi, uma influencer brasileira, onde esta está a gravar um vídeo e, ao responder a perguntas, começa a gemer.

A parte divertida é que ao lado está o marido, confuso com o que está a acontecer.

"ESTOU NO CHÃO. Fingi que tínhamos que responder a umas perguntas no seguimento do podcast da Comercial [...] ahahahahahahah socorro! Tinha que fazer esta trend. Rebeca 1 - Martim 0", escreveu Rebeca na legenda da imagem.

