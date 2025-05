Rebeca Caldeira partilhou uma desabafo nas suas redes sociais. Ao mostrar o look que usou para um evento, onde aparece com o cabelo apanhado, a influencer recordou os comentários desagradáveis que recebeu no passado sobre as suas orelhas e expôs quem o fez.

"Hoje, como sempre, pude escolher que penteado queria. Lembrei-me dos comentários que recebi na ModaLisboa por ter levado um apanhado e decidi incomodar novamente algumas pessoas.

Na minha infância sempre foi um tema e cheguei a ser muito gozada por causa das minhas orelhas. Os miúdos conseguem ser muito maus. Era o Dumbo. Hoje olho para trás e penso 'que idiotas' mas na altura custava. Hoje escolhi mostrar", referiu Rebeca.

"Airbus 380", "Ei elfo. Mulher do céu, solta o cabelo" e ainda "As orelhas matam-me", foram alguns dos comentários deixados na publicação de Rebeca.

Leia Também: Rebeca Caldeira adere a 'trend' de ir às lágrimas... com gemidos