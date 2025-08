Rebeca Caldeira esteve na Madeira com a família, o marido e os dois filhos de ambos. Porém, nem tudo correu como esperado nestes dias de descanso que começaram de forma atribulada.

Na viagem para o Funchal, o filho mais novo da criadora de conteúdo digital ficou impaciente e frustrado pelo facto de estar muitas horas no mesmo local e sem liberdade para brincar e explorar.

"'É ótimo porque crias memórias que eles não se lembram, mas tu sim' - de facto não me vou esquecer do trauma. E este vídeo não é nada. Querido filho, espero que um dia, quando cresceres e vires isto, não ouses levantar-me a voz nem contrariar-me. Eu já soprei cânulas de bebegel para desentupir, lembra-te disso", disse Rebeca ao mostrar um vídeo de como foi a viagem.

As imagens, que mostram o bebé a chorar, a puxar o cabelo da mãe e a exprimir a sua frustração, foram alvo de críticas às quais Rebeca não conseguiu ficar indiferente.

A reação de Rebeca Caldeira às críticas

Esta segunda-feira, 4 de agosto, a criadora de conteúdo digital gravou diversos vídeos, agora disponíveis na galeria, através dos quais responde aos comentários negativos.

"Vi tantos vídeos de pais que viajam com bebés e que as coisas correm mesmo bem, partilhei a minha experiência e ser atacada por outras mães... Claro que a maior parte dos comentários são positivos, mas depois há sempre aquelas ovelhas negras que vão dizer que eu não sei educar o meu filho, ele tem um ano e meio, que devia dar-lhe um estalo", começou por dizer, explicando que tentou diversas formas de distração para o bebé.

"Aceitem que as crianças são diferentes, para mim bater não é opção e custa-me que ainda seja um recurso que muitos pais utilizam, custa-me mesmo. Não consigo perceber, sou completamente contra", referiu.

"Disse várias vezes que não, como devem calcular, mas sempre que dizia que não, que não, que não os berros eram ainda maiores e os pais que já passaram por isto sabem a ansiedade que dá. Sei que as pessoas estavam a olhar. Havia um senhor especifico que olhou para mim várias vezes e acenava com a cabeça

[...] Quem nunca passou por isto não sabe o stress que é, eu fiquei muito ansiosa. A única coisa que me deixa mesmo ansiosa na vida é ver os meus filhos a chorar e eu não os conseguir ajudar. Ver os meus filhos em stress e eu sentir-me completamente impotente e isto mostra que eu sou boa mãe, porque me preocupo", continuou.

Por fim, deixou um recado a quem comentou a sua partilha dizendo que crianças não deveriam viajar de avião, comboio ou autocarro para não incomodar os restantes passageiros.

"As crianças têm de aprender e os pais não têm de ficar enclausurados em casa porque têm filhos - que é a melhor coisa do mundo. Apesar dos desafios, apesar das coisas menos boas, nós temos todo o direito de sair com os nossos filhos, de viajar, de apanhar um autocarro ou um comboio. E se os nossos filhos choram, tentem ser mais compreensivos. Percebo que seja chato, percebo que se calhar gostavam de ir a dormir, mas acreditem que, alem do bebé que está em stress, no meio daquilo tudo são os pais do bebé quem está pior. Porque sabem perfeitamente que estão a incomodar as pessoas. Tentem ter mais empatia e dormem quando chegarem a casa. [...] Se não estão para ouvir [bebés a chorar], não viajem. Não são os pais que têm de deixar de viajar, são vocês", rematou.

Leia Também: Joana Latino chamou Rebeca Caldeira de "possidónia". Resposta não tardou