Com algumas pequenas estratégias e ajustes, o início do ano letivo pode ficar um pouco mais barato.

Aproveite material do ano anterior

Três meses separam o fim de um ano letivo e o começo do outro. Neste tempo, é improvável que a maior parte do material que estava bom deixe de estar. São exemplo disso mochilas, estojos, lancheiras, canetas, lápis, marcadores, réguas e até cadernos com várias páginas que ficaram por usar.

Assim, antes de partir para as compras, reúna o material que sobrou do ano anterior e faça uma lista daquilo que ainda está bom. Logo aí, pode poupar alguns euros, sobretudo se não tiver de comprar mochilas, estojos ou lancheiras, os artigos tendencialmente mais caros.

Uma boa ideia é envolver os filhos neste processo e aproveitar para mostrar a importância da reutilização e como isso pode ajudar a poupar.

Saiba quanto pode gastar

Depois de saber o que vai reaproveitar, pode fazer a lista do que precisa mesmo de comprar. Para que os gastos não se tornem incontroláveis, faça um orçamento para saber qual o seu limite.

Defina um valor realista que caiba dentro do seu orçamento geral. Além de controlar os gastos, ajuda também a resistir a compras por impulso.

Aproveite as campanhas de regresso às aulas

O regresso às aulas é marcado por muitas campanhas e promoções para atrair clientes. Preste atenção aos sites e folhetos das lojas e hipermercados para saber quais são as campanhas que mais lhe interessam e que podem ser mais vantajosas para o seu caso.

Não se esqueça também das promoções online, que nem sempre são iguais às da loja. Por fim, lembre-se de que ver tudo isto com antecedência permite comprar com mais calma e comparar preços.

Compre artigos em segunda mão

Nem tudo aquilo que compra tem de ser novo e por estrear. Há materiais que pode comprar em segunda mão sem comprometer a qualidade. A partir do ensino secundário, por exemplo, as calculadoras são mais complexas e caras do que as do ensino básico.

Assim, se encontrar uma em segunda mão e a funcionar corretamente, pode conseguir uma boa poupança.

Não compre tudo de uma vez

Não precisa de comprar tudo na véspera do regresso às aulas. De forma a não comprometer o orçamento familiar, pode fasear as compras por diferentes alturas. Até porque é improvável que os alunos precisem de tudo nos primeiros dias.

Por isso, tente perceber junto dos professores qual o material mais urgente, para que possa comprar esse primeiro. Depois, vá comprando o resto à medida das necessidades.

Peça os manuais escolares gratuitos

Até há uns anos, os manuais escolares eram uma das principais despesas no regresso às aulas. Felizmente, já não é assim. Quem tem filhos a estudar até ao 12.º ano num estabelecimento de ensino público ou com contrato de associação também pode beneficiar dos manuais escolares gratuitos.

Podem ser novos ou reutilizados, mas são, com toda a certeza, uma grande ajuda para as finanças dos pais. Para ter acesso, tem de se inscrever na plataforma MEGA e pedir os vouchers por disciplina. Depois só tem de levantar os manuais numa papelaria aderente ou na escola.

Saiba ainda que há agrupamentos ou autarquias que têm programas para ajudar na compra dos cadernos de atividades. Por isso, informe-se bem para saber se também pode poupar nesta parte.