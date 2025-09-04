As fases da Lua em setembro serão as seguintes:

- Dia 7 às 19:08 - Lua Cheia em Peixes com eclipse lunar – este mês tem uma Lua Cheia acompanhada de um eclipse lunar, trazendo ao de cima emoções que estavam camufladas, desejos escondidos, sonhos e mistérios. A Lua Cheia em Peixes ajuda a despertar e a desenvolver a intuição, favorecendo a espiritualidade e o desenvolvimento dos nossos dons.

- Dia 14 às 11:32 – Quarto Minguante em Gémeos – Esta é uma boa fase para simplificar a nossa vida, libertando-nos de cargas excessivas e de situações que nos limitam os movimentos. A nossa mente consegue ver com maior clareza aquilo que precisamos de resolver e de eliminar da nossa vida para que as situações fluam de forma mais organizada e harmoniosa.

- Dia 21 às 20:54 – Lua Nova em Virgem com eclipse solar – Esta Lua Nova pode acentuar os nossos sentimentos de insegurança e o nervosismo, fazendo-nos querer cuidar de todos os pormenores para que as situações não fujam ao nosso controlo. Ela traz, contudo, uma energia bastante favorável à organização, que nos ajuda a avaliar tudo ao pormenor e atender ao detalhe para que nada falhe. Aproveite esta Lua Nova para mudar de hábitos, adotando rotinas mais saudáveis, para iniciar uma dieta, um plano de treino físico, para organizar o seu trabalho, arrumar e limpar a casa e fazer um checkup médico. Tudo o que contribui para o seu bem-estar é favorecido nesta fase.

- Dia 30 às 00:53 - Quarto Crescente em Capricórnio - É uma boa fase para desenvolver projetos e para dar um novo impulso na sua vida profissional e financeira. Ponha as contas em ordem e organize melhor o seu trabalho, pois estão favorecidas as atividades relacionadas com as finanças e que envolvem organização.

Os melhores dias do mês

A nível amoroso:

Para conhecer pessoas novas – 21, 22

Para dinamizar a relação – 21, 22

Para esquecer um amor – 14, 15

A nível profissional e financeiro:

Começar um negócio – 30

Investir num negócio – 30

Começar novas parcerias de trabalho ou financeiras – 21, 22, 30

Fazer novos investimentos – 30

Pedir um empréstimo – 14, 15, 30

Negociar – 30

Assinar contratos – 30

Fazer compras importantes – 29, 30

Decorar a casa – 21, 22

Para a saúde e bem-estar:

Mudar de hábitos – 14, 15, 21, 22

Investir no seu visual – 21, 22

Cortar o cabelo para ele crescer mais depressa – 30

Cortar o cabelo para ele crescer mais devagar – 14, 15

Atenção: Este calendário serve como uma orientação, baseada nas fases e nos signos em que a Lua estará ao longo do mês.