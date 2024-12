1. Consumir ovos crus ou semi-cozidos

Uma das maiores preocupações em relação ao consumo de ovos crus ou semi-cozidos é o risco de contaminação por Salmonella, uma bactéria que pode causar sérias doenças gastrointestinais. Ovos contaminados por Salmonella podem não aparentar quaisquer problemas na aparência externa, o que torna o risco invisível. Para evitar problemas de saúde, os ovos devem ser cozidos, preferencialmente até apresentarem a clara e a gema firmes.

2. Guardar ovos fora do frigorífico

Os ovos devem ser mantidos no frio de forma a impedir a multiplicação de bactérias, principalmente a Salmonella. A temperatura fria reduz a velocidade de multiplicação de microrganismos. Guarde os ovos no frigorífico, de preferência na sua embalagem original, para protegê-los de odores e contaminação cruzada.

3. Utilizar ovos com a casca rachada

Ovos com a casca rachada oferecem uma “porta” de entrada a bactérias, contaminando o alimento. Mesmo pequenas rachaduras representam um risco significativo. Ao comprar ovos, inspecione-os cuidadosamente para garantir que estejam intactos. Se um ovo rachar durante o transporte ou armazenamento, descarte-o ou use-o imediatamente, certificando-se de que o cozinha bem.

4. Lavar os ovos antes de armazená-los

Embora lavar alimentos antes do consumo seja uma prática comum, lavar ovos antes de armazená-los pode ser prejudicial. A casca do ovo possui uma camada protetora natural que impede a entrada de bactérias. Quando lavamos os ovos, essa camada pode ser removida, tornando-os mais vulneráveis à contaminação. Se for necessário lavar os ovos, faça isso apenas imediatamente antes de cozinhá-los.

5. Usar ovos fora do prazo ou de proveniência duvidosa

Consumir ovos fora do prazo de validade ou sem origem confiável pode ser perigoso. Mesmo que um ovo pareça estar em boas condições, é importante respeitar o prazo indicado na embalagem. Uma forma de verificar a frescura é colocar o ovo num recipiente com água; ovos frescos afundam, enquanto os estragados boiam. Ainda assim, a melhor prática é comprar ovos de marcas confiáveis e mantê-los no frio.

6. Reutilizar cascas de ovos para fins culinários sem higienização

Há quem recorra às cascas de ovos trituradas como suplemento de cálcio ou como parte de receitas. No entanto, as cascas podem estar contaminadas com bactérias, tornando essencial higienizá-las adequadamente antes do uso. Para isso, ferva as cascas por alguns minutos e asse-as no forno antes de triturá-las. Nunca reutilize cascas de ovos sem esse procedimento.

7. Deixar ovos cozidos à temperatura ambiente por longos períodos

Depois de cozidos, os ovos têm de ser conservados corretamente. Deixá-los à temperatura ambiente por mais de duas horas pode favorecer a proliferação de bactérias. Guarde os ovos cozidos no frigorífico e consuma-os, no máximo, no prazo de cinco a sete dias.

8. Ignorar a higienização das mãos e utensílios após manusear ovos

Manusear ovos crus pode transferir bactérias presentes na casca para as mãos, superfícies e utensílios. Para evitar a contaminação cruzada, lave bem as mãos com água e sabão após tocar em ovos crus. Lave também os utensílios, como facas, tigelas e superfícies, antes de usá-los com outros alimentos.