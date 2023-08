Para desfrutar de alimentos saudáveis e seguros não basta apenas estar atento aos vegetais que coloca no prato, é também necessário saber deles tratar até à hora da refeição. Ao manter uma boa higiene alimentar está a reduzir o risco de contaminação de alimentos e a promover a segurança alimentar. A campanha #EUChooseSafeFood, realizada pela EFSA (Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos) em parceria com a ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica), visa promover uma alimentação segura e, por isso, traz-nos algumas dicas.

1. Lave as mãos frequentemente

Antes de preparar qualquer alimento, lave sempre as mãos minuciosamente com água morna e sabão por, pelo menos, 20 segundos. Esta ação ajuda a reduzir a propagação de bactérias e impede que estas entrem em contacto com os alimentos.

2. Separe alimentos crus e cozinhados

Mantenha alimentos crus, como carne, aves e frutos do mar, separados de alimentos cozinhados ou prontos para consumo para evitar a contaminação cruzada. Use tábuas de corte, utensílios e superfícies diferentes para manusear alimentos crus e cozinhados.

3. Armazenamento adequado

Confecione alimentos a temperaturas seguras para evitar a multiplicação de bactérias nocivas. Mantenha o frigorifico abaixo de 4°C e o congelador abaixo de -18°C. Verifique regularmente as datas de validade e arrume os alimentos em função da mesma, colocando os que a sua data acaba mais cedo à frente dos demais. Descarte os alimentos cuja data “Consumir até” esteja ultrapassada. Quando os alimentos tiverem na sua rotulagem uma “data de durabilidade mínima”, podem não ter o mesmo sabor ou textura, mas podem ser consumidos. Contudo, deve-se confirmar se mantêm um cheiro e aspeto normais antes de se consumir.

4. Cozinhe adequadamente

Certifique-se de que todos os alimentos, especialmente carnes, ovos e frutos do mar, sejam cozidos completamente. Use um termómetro de alimentos para verificar se a temperatura interna atingiu os níveis seguros para matar as bactérias.

5. Cuidado com as sobras

Ao guardar as sobras, arrefeça-as rapidamente e coloque-as no frigorífico dentro de duas horas após a cozedura. Aqueça as sobras completamente antes de as consumir e descarte qualquer alimento que tenha ficado fora do frigorífico por mais de duas horas a temperaturas entre 4º e 60ºC.

6. Tenha atenção à água

Certifique-se de que a água usada para beber, cozinhar e lavar alimentos é potável e segura para uso. Em caso de dúvida, ferva a água antes de a consumir.

Filipa Melo de Vasconcelos, Subinspetora-Geral da ASAE reforça que “muitas vezes consideramos ter uma boa higiene alimentar, mas esquecemo-nos de algumas ações fulcrais para que os alimentos que consumimos não sejam contaminados por bactérias. É importante ter as regras básicas sempre em mente e aplicá-las nas rotinas do dia a dia, não descurando nunca a importância da higiene das mãos”.