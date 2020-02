Não estrague os queijos nos assados

Se o assado no forno implicar algum queijo, evite juntar este no início da cozedura. Faça-o só cinco a dez minutos antes do final da confeção. Evita que o queijo queime e fique desinteressante.

Leite frio, puré de batata feio

Ao produzir um puré de batata não use leite frio, antes leite morno. Com o leite frio irá obter um puré de tonalidade cinzenta.

Não se irrite ao picar ervas frescas

Podemos evitar a irritação, ao picarmos ervas frescas, se lhes juntarmos uma pitada de sal antes de as levar à faca. O sal impede que as folhas fiquem agarradas à lâmina da faca.

Com amido obtenha carne tenrinha

Ao cozer uma peça de carne, junte-lhe uma colher de chá de amido de milho e a clara de um ovo. No final agradecerá. A carne fica mais suculenta e tenra.

Vegetais gostam de fervura

Para não desperdiçar toda a riqueza de nutrientes e vitaminas dos vegetais, evite levá-los a água fria na altura de os cozer. Coloque-os diretamente em água fervente e dê-lhes poucos minutos de cozedura. Não desperdice essa água, use-a, por exemplo, como base para uma sopa.